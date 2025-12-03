Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 17:18

Азиатская страна обратилась за помощью к России после циклона

МИД РФ: Шри-Ланка обратилась к России с просьбой о гуманитарной помощи

Шри-Ланка Шри-Ланка Фото: Gayan Sameera/Global Look Press
Власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой о гуманитарной помощи после циклона «Дитва», сообщает МИД РФ. Отмечается, что в МЧС прорабатывают вопрос о ее отправке.

От ланкийской стороны поступила просьба об оказании гуманитарной помощи. Вопрос о ее отправке специальным авиарейсом прорабатывается по линии МЧС России, — говорится в сообщении.

При этом посольство России в Коломбо сообщило, что россияне вследствие природного катаклизма не пострадали. Жизнь в стране стабилизируется, воздушные гавани и туристическая сфера работают стабильно. Несмотря на это, МИД России рекомендует гражданам, находящимся либо собирающимся отправиться в Шри-Ланку, проявлять осмотрительность и прислушиваться к рекомендациям местных органов власти относительно передвижения внутри государства.

Ранее стало известно, что жертвами неблагоприятных погодных условий на фоне тропического циклона «Дитва» стали 123 человека. Еще 130 человек признаны пропавшими без вести. Отмечается, что из-за последствий циклона в общей сложности пострадали 373 тыс. человек. Еще 43 тыс. человек пришлось расселить во временные центры проживания.

Россия
Азия
Шри-Ланка
МИД РФ
