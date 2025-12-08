ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 23:46

Мирошник назвал цель приезда Зеленского в Лондон

Мирошник: встреча Зеленского в Лондоне нацелена на срыв плана Трампа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press
Целью встречи президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Лондоне является лишь поиск удобных формулировок для срыва мирного плана президента США Дональда Трампа, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Украины Родион Мирошник. По его словам, завершение конфликта невыгодно ни Зеленскому, ни Европе.

Далее их должен озвучить Зеленский, а европартнеры подпоют про «недоговороспособность» России, — сказал дипломат.

До этого депутат Верховной рады Роман Костенко предложил Киеву тянуть время на переговорах с США ради улучшения позиций. По его мнению, Вашингтон хочет восстановить мир на фоне громкого скандала, связанного с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики, и проблем на фронте.

Также стало известно, что Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов, включая давление со стороны США и громкий скандал. При этом учащающиеся на Украине призывы к отставке правительства создают для Зеленского дополнительную угрозу потери контроля над политической ситуацией.

Родион Мирошник
Владимир Зеленский
Украина
США
