15 августа 2025 в 15:39

Трамп выразил симпатию Путину перед саммитом на Аляске

Трамп назвал Путина умным в преддверии встречи на Аляске

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos.Global Look Press

Президент США Дональд Трамп накануне саммита на Аляске назвал «умным» своего российского коллегу Владимира Путина, его речь транслировал канал Fox News. Лидер подчеркнул: он рассчитывает, что саммит станет возможностью для дальнейшего урегулирования на Украине.

Американский лидер также выразил надежду, что из саммита «что-то выйдет». По словам президента США, он занимается урегулированием на Украине «ради спасения жизней».

Ранее губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что Трамп прибудет на место саммита раньше Путина. Американский лидер будет встречать своего российского коллегу у взлетно-посадочной полосы. Согласно опубликованному расписанию, встреча политиков начнется в 11:00 по местному времени (22:00 мск).

Отмечается, что в состав российской делегации также входят глава МИД Сергей Лавров, министры обороны и финансов Андрей Белоусов и Антон Силуанов. Также на саммите будут присутствовать помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Главная цель встречи — обсудить пути прекращения боевых действий на Украине, перспективы смягчения санкций и вопросы контроля над вооружениями.

США
Дональд Трамп
Владимир Путин
Россия
