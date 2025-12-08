НОК Украины требует отстранить российских фигуристов от Олимпиады-2026 НОК Украины требует от ISU отстранить от ОИ-2026 Петросян и Гуменника

НОК Украины направил обращение в Международный союз конькобежцев с требованием отстранить российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника от Олимпийских игр 2026 года. До запроса они получили необходимые для участия лицензии после всех проверок и были допущены к Играм.

Действия и публичная активность этих спортсменов противоречат принципам нейтральности, установленным МОК. <…> Украинская сторона считает, что их допуск к международным стартам подрывает принцип Олимпийской хартии и несет риск использования спорта как инструмента политического влияния, — сказано в сообщении.

Ранее российский фигурист Николай Угожаев выразил мнение, что Аделия Петросян способна победить всех на Олимпийских играх 2026 года. Он также отметил, что у нее огромное количество соперников.

До этого депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала замечательной новость о допуске российских гимнастов до турниров Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) в нейтральном статусе. В разговоре с NEWS.ru она заявила, что хотелось бы еще вернуть флаг и гимн.