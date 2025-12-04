Переход прыгуньи в воду Лыскун под флаг России сочли предательством НОК Украины счел предательством переход прыгуньи в воду Лыскун под флаг России

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт назвал предательством переход украинской прыгуньи в воду Софии Лыскун под флаг России. В беседе с местным изданием «Чемпион» он признался, что был неприятно удивлен тому факту, что спортсменка отказалась от гражданства Украины в пользу российского.

Был неприятно удивлен. Эта девочка переехала из Луганска в Киев в 2014 году, выступала за сборную Украины, имела проукраинскую позицию. Это просто предательство! У меня это не укладывается в голове, — возмутился Гутцайт.

Спортсменка сообщала, что сталкивалась на Украине с дискриминацией из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами. При это первые два тренера Лыскун родились в Луганске. Прыгунья является чемпионкой Европы 2018 года.

Ранее Лыскун объяснила свое решение о смене гражданства. Спортсменка указала, что работавшие с ней украинские тренеры были некомпетентны, а она в течение последних лет замечала у себя отсутствие профессионального роста. При этом тренировавшие ее люди были гимнастами или батутистами.