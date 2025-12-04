Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 11:29

Переход прыгуньи в воду Лыскун под флаг России сочли предательством

НОК Украины счел предательством переход прыгуньи в воду Лыскун под флаг России

Софья Лыскун Софья Лыскун Фото: KUBANOV PAVLO UKR/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт назвал предательством переход украинской прыгуньи в воду Софии Лыскун под флаг России. В беседе с местным изданием «Чемпион» он признался, что был неприятно удивлен тому факту, что спортсменка отказалась от гражданства Украины в пользу российского.

Был неприятно удивлен. Эта девочка переехала из Луганска в Киев в 2014 году, выступала за сборную Украины, имела проукраинскую позицию. Это просто предательство! У меня это не укладывается в голове, — возмутился Гутцайт.

Спортсменка сообщала, что сталкивалась на Украине с дискриминацией из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами. При это первые два тренера Лыскун родились в Луганске. Прыгунья является чемпионкой Европы 2018 года.

Ранее Лыскун объяснила свое решение о смене гражданства. Спортсменка указала, что работавшие с ней украинские тренеры были некомпетентны, а она в течение последних лет замечала у себя отсутствие профессионального роста. При этом тренировавшие ее люди были гимнастами или батутистами.

Украина
чемпионы
НОК
гражданство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Замглавы Россельхознадзора по СКФО заподозрили в получении взятки
Вдова Осборна представила мерч с насмешкой над вокалистом Pink Floyd
Рязанская полиция задержала мужчину за незаконную легализацию 14 мигрантов
«Произведет фурор»: в ГД ждут приезда «Вашингтона» на Кубок Первого канала
Москвич вдохнул неизвестный газ и уехал в больницу
В российском регионе раскрыли, сколько раз за год ВСУ атаковали спасателей
Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада
Экономист рассказал, когда необходимо оплатить налоги в 2026 году
Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне
Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за одной ошибки
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
Массовая свадьба почти 400 пар обернулась мордобоем из-за чипсов
Митрошина сделала неожиданный ход в суде
Двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов и отравился
Третьяк завил о желании пригласить команду Овечкина на Кубок Первого канала
В ГД назвали последствия нежелания Киева идти на территориальные уступки
Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил
В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки
Раскрыта реальная причина изменения стратегии Италии по Украине
В Петропавловске-Камчатском отменили уроки из-за продолжающегося циклона
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.