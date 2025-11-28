В ГД оценили решение допустить гимнастов из России в нейтральном статусе

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала замечательной новость о допуске российских гимнастов до турниров Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) в нейтральном статусе. В разговоре с NEWS.ru она заявила, что хотелось бы еще вернуть флаг и гимн.

Замечательная новость. Мы ждали ее. Еще бы вернуть флаг и гимн, как в дзюдо... Раз там получилось, допускаю, что другие федерации последуют этому. Может быть просто в нейтральном статусе. Или в расширенном — в некоторых видах выступают по одному человеку от России, а от остальных четыре-пять. Понятное дело, что с флагом и гимном никто не вернет — это слишком сложно. Кого допустят следующим? Работа ведется. Все болельщики, конечно, ждут футбол и хоккей, — сказала Журова.

Ранее European Gymnastics принял решение допустить российских спортсменов к участию в своих турнирах в нейтральном статусе. Решение поддержано большинством голосов.

Французский биатлонист шестикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад ранее заявил, что ряд биатлонистов поддерживает допуск российских спортсменов на международные соревнования. Однако, как отметил он, IBU придерживается другого мнения.