День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 16:04

В ГД оценили решение допустить гимнастов из России в нейтральном статусе

Депутат Журова поддержала решение ЕГС о допуске российских гимнастов

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала замечательной новость о допуске российских гимнастов до турниров Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) в нейтральном статусе. В разговоре с NEWS.ru она заявила, что хотелось бы еще вернуть флаг и гимн.

Замечательная новость. Мы ждали ее. Еще бы вернуть флаг и гимн, как в дзюдо... Раз там получилось, допускаю, что другие федерации последуют этому. Может быть просто в нейтральном статусе. Или в расширенном — в некоторых видах выступают по одному человеку от России, а от остальных четыре-пять. Понятное дело, что с флагом и гимном никто не вернет — это слишком сложно. Кого допустят следующим? Работа ведется. Все болельщики, конечно, ждут футбол и хоккей, — сказала Журова.

Ранее European Gymnastics принял решение допустить российских спортсменов к участию в своих турнирах в нейтральном статусе. Решение поддержано большинством голосов.

Французский биатлонист шестикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад ранее заявил, что ряд биатлонистов поддерживает допуск российских спортсменов на международные соревнования. Однако, как отметил он, IBU придерживается другого мнения.

Светлана Журова
Олимпийские игры
гимнастика
допуск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские штурмовики зашли в Гуляйполе: наступление на Запорожье 28 ноября
В Минстрое раскрыли приоритетные регионы развития
Путин лично проводил Орбана до автомобиля
Россиянам рассказали, как часто необходимы аэробные тренировки
Встреча Путина и Орбана в Москве завершилась спустя почти четыре часа
В Нижегородской области родители пожаловались на истязание детей в детсаду
Стало известно, сколько кубометров газа РФ поставила Венгрии за 10 месяцев
«Шансов на дождь больше»: петербуржцам рассказали о погоде в начале зимы
Россиян призвали переезжать в один регион
Адвокат раскрыл, когда гирлянда может обернуться штрафом
На Украине партия Порошенко потребовала разобраться в ситуации с Ермаком
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 164
Смерть НАТО, крах Украины и триумф РФ: пророчества Жириновского на 2026 год
Синоптик рассказал, когда в Москве ждать прихода настоящей зимы
Запрещенный в России новостной портал пополнил список иноагентов
«О снеге вопрос не стоит»: москвичам рассказали о погоде в начале зимы
Аналитик оценил целесообразность ипотеки без первоначального взноса
Диетолог объяснила, можно ли пить безалкогольное вино
Наташа Королева вышла в свет с беззубой невесткой
Исторические регионы получат средства на ремонт гидротехнических сооружений
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.