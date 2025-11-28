День матери
28 ноября 2025 в 15:26

Российских гимнастов допустили к турнирам European Gymnastics

Россияне смогут выступать на турнирах European Gymnastics как нейтральные атлеты

Фото: Franco Romano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) принял решение допустить российских спортсменов к участию в своих турнирах в нейтральном статусе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Решение поддержано большинством голосов.

Допустили россиян в нейтральном статусе до турниров под эгидой European Gymnastics. Большинством голосов (27 за допуск), — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что французский биатлонист шестикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад, ряд биатлонистов поддерживает допуск российских спортсменов на международные соревнования. Однако, как отметил он, IBU придерживается другого мнения.

В конце августа Международным союзом биатлонистов (IBU) заявил, что спортсмены из России и Белоруссии не будут выступать в квалификации Олимпиады в нейтральном статусе. Также россияне пока не могут выступать на Кубке мира.

До этого журналист Ян Петтер Салтведт заявил, что Норвегия была бы рада возвращению российских лыжников и биатлонистов на международные соревнования. По его словам, для этого необходимо подписание мирного соглашения с Украиной. Салтведт также считает, что президент США Дональд Трамп хочет видеть, как Россия получает медали на Олимпиаде-2026. Журналист также назвал российский гимн прекрасным.

гимнастика
российские спортсмены
спортсмены
соревнования
