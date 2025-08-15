Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 15:43

На Аляске заявили, что Трамп прибудет в штат раньше Путина

Губернатор Аляски: Трамп первым прибудет в штат и будет встречать Путина

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп первым прибудет на Аляску, заявил телеканалу Fox News губернатор американского штата Майк Данливи. По его словам, глава государства будет встречать российского лидера Владимира Путина у взлетно-посадочной полосы.

Президент прибудет на базу, затем приземлится российский президент, — сказал Данливи.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что США могут полностью прекратить поддержку Украины в обмен на доступ к Арктике. По его мнению, между Москвой и Вашингтоном возможно улучшение отношений, а ключевой темой переговоров станет Арктический регион.

До этого стало известно, что США могут предложить России экономические стимулы для достижения перемирия на Украине. Центральным пунктом станет предложение совместно разрабатывать месторождения редкоземельных металлов на Аляске, где сосредоточены значительные, в том числе неразведанные запасы природных ресурсов. Другой важной мерой может стать частичное ослабление ограничений против российской авиапромышленности.

