Трамп вылетел на Аляску для встречи с Путиным

Трамп вылетел на Аляску для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп вылетел в город Анкоридж на Аляске, где пройдет его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, трансляция мероприятия ведется на сайте Белого Дома. Согласно опубликованному расписанию, встреча политиков начнется в 11:00 по местному времени (22:00 мск).

Ранее Трамп оставил небольшое послание перед вылетом на встречу с Путиным. Он заявил, что относительно встречи у него высокие ожидания. По информации западных журналистов, американский лидер планирует лично встретить российского коллегу с особыми почестями во время его визита на Аляску.

Между тем делегатов из России и США разместили в Анкоридже в общежитиях местного университета на территории кампуса из-за нехватки свободных мест в гостиницах. Вице-канцлер по административным вопросам Университета Аляски Райан Буххолдт рассказал, что главная задача учреждения — обеспечить безопасность для высокопоставленных гостей с обеих сторон.

Российских журналистов при этом поселили в спортивном центре университета Аляски Alaska Airlines Center. Спальные места, раскладушки с небольшими подушками поставили за черными ширмами.