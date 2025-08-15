Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 15:14

Трамп вылетел на Аляску для встречи с Путиным

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп вылетел в город Анкоридж на Аляске, где пройдет его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, трансляция мероприятия ведется на сайте Белого Дома. Согласно опубликованному расписанию, встреча политиков начнется в 11:00 по местному времени (22:00 мск).

Ранее Трамп оставил небольшое послание перед вылетом на встречу с Путиным. Он заявил, что относительно встречи у него высокие ожидания. По информации западных журналистов, американский лидер планирует лично встретить российского коллегу с особыми почестями во время его визита на Аляску.

Между тем делегатов из России и США разместили в Анкоридже в общежитиях местного университета на территории кампуса из-за нехватки свободных мест в гостиницах. Вице-канцлер по административным вопросам Университета Аляски Райан Буххолдт рассказал, что главная задача учреждения — обеспечить безопасность для высокопоставленных гостей с обеих сторон.

Российских журналистов при этом поселили в спортивном центре университета Аляски Alaska Airlines Center. Спальные места, раскладушки с небольшими подушками поставили за черными ширмами.

Дональд Трамп
Владимир Путин
переговоры
Аляска
