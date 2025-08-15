Российских делегатов поселили на Аляске в общежитии Делегацию из России на Аляске разместили в студенческом общежитии

Делегатов из России и США разместили в Анкоридже в общежитиях местного университета на территории кампуса из-за нехватки свободных мест в гостиницах, рассказал Alaska News Source вице-канцлер по административным вопросам Университета Аляски Райан Буххолдт. Он отметил, что университетская полиция тесно сотрудничает с правоохранительными органами штата и федеральными службами безопасности.

Наша главная задача — обеспечить безопасность всех, кто находится на территории кампуса, будь то граждане США, России или любой другой страны, — сказал Буххолдт.

Ранее стало известно, что российских журналистов разместили в спортивном центре университета Аляски Alaska Airlines Center. Спальные места, раскладушки с небольшими подушками, поставили за черными ширмами. Журналист Андрей Колесников рассказал, что при виде таких условий вспомнил «ковидный опыт». Он пошутил, что за ширмами должны были находиться реанимационные палаты с ИВЛ.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 22:30 по московскому времени. По итогам саммита запланирована совместная пресс-конференция президентов.