Российские журналисты показали, как разместились в спортцентре на Аляске

В спортивном центре университета Аляски Alaska Airlines Center, где разместили российских журналистов, приехавших освещать встречу президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, установили раскладушки с небольшими подушками, передает «Коммерсант». Спальные места поставили за черными ширмами.

Журналист Андрей Колесников рассказал, что при виде таких условий вспомнил «ковидный опыт». Он пошутил, что за ширмами должны были находиться реанимационные палаты с ИВЛ.

Встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 по московскому времени. Первой частью саммита станет беседа тет-а-тет с участием только президентов и переводчиков. Главной темой встречи будет достижение долгосрочного урегулирования украинского кризиса. По итогам саммита запланирована совместная пресс-конференция президентов.

До этого стало известно, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев примет участие в саммите на Аляске. Он войдет в состав официальной российской делегации.