Стало известно, кто будет сопровождать Путина на Аляске ТАСС: Дмитриев примет участие в саммите на Аляске в составе российской делегации

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев примет участие в саммите на Аляске, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентства, он войдет в состав официальной российской делегации.

Кирилл Дмитриев примет 15 августа, в пятницу, участие в составе официальной делегации в саммите лидеров России и США, — сказал источник.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о своем нежелании присутствовать на предстоящей встрече президента России Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Как сообщил политик, он боится своего статуса в РФ — Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

До этого стало известно, что США могут предложить России экономические стимулы для достижения перемирия на Украине. Центральным пунктом станет предложение совместно разрабатывать месторождения редкоземельных металлов на Аляске, где сосредоточены значительные, в том числе неразведанные запасы природных ресурсов. Другой важной мерой может стать частичное ослабление ограничений против российской авиапромышленности.