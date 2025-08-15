Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 18:20

Девочка встретилась с коровой и попала в больницу

В Казахстане корова напала на игравшую в песочнице девочку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Казахстане корова напала на игравшую в песочнице четырехлетнюю девочку, сообщил портал Nur.kz. Ребенка госпитализировали с многочисленными ссадинами и ушибом почки.

Инцидент произошел в селе Калкаман Павлодарской области. Внезапно одна из коров подошла к девочке и подняла ее на рога, при этом животное было на свободном выгуле. Отец ребенка написал заявление в полицию, после чего владелицу крупного рогатого скота оштрафовали.

Ранее в Ленинградской области зафиксирован случай нападения собаки на ребенка. Годовалый мальчик из деревни Канисты получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован. Животное вцепилось ему в лицо.

Нападение произошло во время прогулки, когда ребенок находился под присмотром старшей сестры. Принадлежащая семье собака породы американская акита внезапно набросилась на малыша, вцепившись зубами, и прогрызла лицо ребенку. Освободить малыша из пасти животного помог сосед, вовремя подоспевший на помощь. Мальчику потребовалась срочная операция.

До этого в Кемерово суд обязал владельца собаки выплатить компенсацию 10-летнему мальчику, пострадавшему от укуса животного. Сумма выплаты составит 230 тысяч рублей. Иск подала мать ребенка после инцидента, произошедшего летом 2023 года.

