15 августа 2025 в 18:09

Молодую любовницу Старовойта засекли на его могиле на 40 дней

Возлюбленная Старовойта посетила его могилу на 40-й день после смерти

Полина Копылова Полина Копылова Фото: Стрингер/NEWS.ru

Молодая возлюбленная покойного экс-министра транспорта Романа Старовойта Полина пришла на его могилу на 40-й день после смерти чиновника, передает канал 78.ru. Девушка посетила Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге, облачившись в черное.

Журналисты опубликовали видео, на котором девушка практически встала на колени перед могилой возлюбленного. Судя по кадрам, Полина что-то шептала покойному. Отмечается, что друзья и родственники навещают кладбище с экс-министром с самого утра. Его могилу посетили родители, бывшая жена и дочери.

Ранее с могилы Старовойта пропали 17 траурных венков. Отмечается, что в день погребения у захоронения находилось 33 венка, однако сейчас их осталось лишь 16. Могила политика расположена в престижном месте кладбища — на Прямой дорожке возле часовни Блаженной Ксении Петербургской. Причины исчезновения траурных атрибутов остаются неизвестными.

Также бывший оперуполномоченный РУБОП Москвы Михаил Игнатов счел странным, что в день смерти экс-министра при нем не было личной охраны. Второй необычной деталью он назвал место, где погиб бывший глава ведомства, — для упокоения он выбрал кустистую местность.

Роман Старовойт
могилы
кладбища
Санкт-Петербург
