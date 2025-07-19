Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 13:04

Стало известно о странностях в самоубийстве Старовойта

Бывший оперативник нашел странности в самоубийстве экс-министра Старовойта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бывший оперативник РУБОП Александр Григорьев рассказал о нескольких странностях в самоубийстве бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, сообщает издание «Цагрьград». По его словам, первая странность — отсутствие личной охраны в момент, когда глава ведомства решил покончить с собой.

Если Старовойт отпустил охранников, сказал, что вы мне пока не нужны, то они так и поступили. Конечно, могли его оставить. Понимаете, это не такое суперохраняемое лицо, как президент или премьер-министр. То есть если он сам захотел остаться один в парке, то он и остался, — считает Григорьев.

Второй странностью собеседник издания назвал место самоубийства Старовойта. Его смутило то, что бывший министр решил «выйти в какой-то парк непонятный, в какие-то кусты придорожные». Однако он тут же предположил, что чиновник не хотел испортить салон дорогого автомобиля. Еще одним странным элементом случившегося Григорьев посчитал отсутствие предсмертной записки и завещания.

Есть подспудное ощущение того, что ему могли помочь уйти из жизни. Каким способом — непонятно. Опять же — ни записки предсмертной, ничего, — поделился он.

Тело Старовойта нашли в подмосковном Одинцово. Экс-главу Минтранса похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. На траурной церемонии присутствовали, в частности, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак. Также в числе официальных лиц на похоронах присутствовал президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

Россия
министры
самоубийства
Роман Старовойт
версии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бравший взятки экс-начальник колонии потребовал вернуть его звание
Раскрыто, чем Зеленский стал неугоден западным элитам
Климов ответил на слухи о своем уходе из Совфеда
WhatsApp и Telegram заблокируют в России? Что известно, последние новости
Волонтера СВО хотят «отдать в психушку» жена и родная дочь
Депутат призвал задержать вернувшегося в Россию известного секс-коуча
В США десятки людей получили травмы из-за протаранившего толпу автомобиля
Семья с двумя детьми погибла в раздавленной машине в Пензенской области
К подрывам «Северных потоков» оказался причастен убитый полковник СБУ
Озвучены новые подробности ситуации с электроэнергией в Запорожье
Депутат призвал обеспечить охраной известного российского телеведущего
Первые российские туристы рассказали об отдыхе в КНДР: стоит ли ехать?
Из аэропортов Польши перестали вылетать самолеты в связи с масштабным сбоем
Юная россиянка завоевала корону на конкурсе красоты в Индии
Грозы, жара до плюс 30 и полный штиль: погода в Москве на неделю
Владельцам китайских авто в России грозят новые ограничения
Трампу объяснили, чем закончатся попытки надавить на БРИКС
В Британии продают остров, ставший на 30 лет домом для местного «робинзона»
Политолог раскрыл, кто контролирует Киев на переговорах
Названо одно «если» Ирана, от которого зависит будущее мира
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля
Регионы

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.