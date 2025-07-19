Стало известно о странностях в самоубийстве Старовойта

Бывший оперативник РУБОП Александр Григорьев рассказал о нескольких странностях в самоубийстве бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, сообщает издание «Цагрьград». По его словам, первая странность — отсутствие личной охраны в момент, когда глава ведомства решил покончить с собой.

Если Старовойт отпустил охранников, сказал, что вы мне пока не нужны, то они так и поступили. Конечно, могли его оставить. Понимаете, это не такое суперохраняемое лицо, как президент или премьер-министр. То есть если он сам захотел остаться один в парке, то он и остался, — считает Григорьев.

Второй странностью собеседник издания назвал место самоубийства Старовойта. Его смутило то, что бывший министр решил «выйти в какой-то парк непонятный, в какие-то кусты придорожные». Однако он тут же предположил, что чиновник не хотел испортить салон дорогого автомобиля. Еще одним странным элементом случившегося Григорьев посчитал отсутствие предсмертной записки и завещания.

Есть подспудное ощущение того, что ему могли помочь уйти из жизни. Каким способом — непонятно. Опять же — ни записки предсмертной, ничего, — поделился он.

Тело Старовойта нашли в подмосковном Одинцово. Экс-главу Минтранса похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. На траурной церемонии присутствовали, в частности, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак. Также в числе официальных лиц на похоронах присутствовал президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов.