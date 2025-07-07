Стало известно, кто нашел тело покончившего с собой Старовойта SHOT: тело Старовойта нашла его личная охрана

Telegram-канал SHOT сообщил, что личная охрана нашла тело бывшего главы Минтранса Романа Старовойта, который свел счеты с жизнью. По его данным, сотрудники приехали на служебной машине на парковку в Подмосковье, где и произошла трагедия.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что утром в понедельник, 7 июля, Старовойт был на работе в ведомстве. По данным источника, он успел провести совещание.

До этого стало известно, что бывший глава Минтранса мог умереть более суток назад. По данным близкого к следственным органам источника Forbes, самоубийство Старовойта, предварительно, произошло в ночь с 5 на 6 июля.

Кроме того, журналисты выяснили, что бывший глава Курской области Алексей Смирнов, который в прошлом был заместителем экс-министра транспорта, дал показания против своего начальника. Сам он арестован за мошенничество в 1 млрд рублей при строительстве защитных сооружений в регионе.