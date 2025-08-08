Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике В Сети появились кадры с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике. На кадрах видно, как порвались тросы фуникулера.

В результате инцидента люди начали падать вниз с высоты в несколько метров. На видео заметна паника и попытки выбраться из кабины.

По последним данным Минздрава республики, пострадали восемь человек. Подробности о характере травм и месте госпитализации уточняются. Расследование причин происшествия и действия экстренных служб продолжаются.

Ранее Telegram-канал SHOT назвал износ подъемника причиной обрушения канатно-кресельной дороги в Нальчике. По данным канала, построили ее 57 лет назад — в 1968 году. Канал пишет, что на работоспособность дороги часто жаловались. Люди указывали, что она нуждается в модернизации. Стоимость билета при этом составляла 500 рублей.

Известно, что несколько туристов застряли на высоте, в настоящее время ведется работа по их эвакуации. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда».