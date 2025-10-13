У подножия Эльбруса выпал первый снег

13 октября на поляне Азау, где находится нижняя станция канатной дороги курорта «Эльбрус», выпал первый снег, сообщили в официальном Telegram-канале курорта. В социальных сетях администрация «Эльбруса» поделилась кадрами, на которых запечатлен снегопад.
На изображениях видно, что деревья с пожелтевшей листвой уже стоят заснеженными. Туристы в комментариях выражают нетерпение и просят ускорить открытие сезона, хотя до его начала остается еще почти два месяца.
Горнолыжный сезон на Эльбрусе в 2023 году начался 21 ноября, а в 2024-м — 7 декабря. В текущем году курорт станет центром притяжения для любителей зимних видов спорта и горнолыжного отдыха. Высочайшая гора Европы выбрана местом проведения стартового мероприятия сезона в России. Мероприятие запланировано на период с 4 по 7 декабря, и предполагается, что в нем примут участие около 12 тыс. человек.
Генеральный директор института развития «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов сообщил, что отдых на горнолыжном курорте Эльбрус в сезоне 2025–2026 годов станет дороже по сравнению с прошлым годом. Компания стремится найти баланс в ценообразовании.