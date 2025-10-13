У подножия Эльбруса выпал первый снег На нижней станции канатной дороги курорта «Эльбрус» выпал первый снег

13 октября на поляне Азау, где находится нижняя станция канатной дороги курорта «Эльбрус», выпал первый снег, сообщили в официальном Telegram-канале курорта. В социальных сетях администрация «Эльбруса» поделилась кадрами, на которых запечатлен снегопад.

На изображениях видно, что деревья с пожелтевшей листвой уже стоят заснеженными. Туристы в комментариях выражают нетерпение и просят ускорить открытие сезона, хотя до его начала остается еще почти два месяца.

Горнолыжный сезон на Эльбрусе в 2023 году начался 21 ноября, а в 2024-м — 7 декабря. В текущем году курорт станет центром притяжения для любителей зимних видов спорта и горнолыжного отдыха. Высочайшая гора Европы выбрана местом проведения стартового мероприятия сезона в России. Мероприятие запланировано на период с 4 по 7 декабря, и предполагается, что в нем примут участие около 12 тыс. человек.

Генеральный директор института развития «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов сообщил, что отдых на горнолыжном курорте Эльбрус в сезоне 2025–2026 годов станет дороже по сравнению с прошлым годом. Компания стремится найти баланс в ценообразовании.