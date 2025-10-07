Отдых на популярном среди россиян горнолыжном курорте вырастет в цене

Отдых на горнолыжном курорте Эльбруса в сезоне 2025-2026 вырастет в цене по сравнению с прошлым годом, заявил генеральный директор института развития «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов в ходе пресс-конференции, посвященной федеральному старту горнолыжного сезона в России. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, компания пытается прийти к балансу в этом отношении.

Мы же понимаем, что фактически сейчас стоимость в том числе содержания инфраструктуры ежегодно вырастает, это неизбежно. Вообще, само по себе обслуживание горнолыжного курорта дело, мягко говоря, не дешевое. Но мы думаем, что это будет какой-то рост по сравнению с прошлым годом, но на уровне существующих инфляционных процессов, — сказал Юмшанов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил NEWS.ru, что стоимость недельного отдыха для семьи из трех человек в межсезонье в Сочи составляет около 102 тыс. рублей. По его словам, такая сумма складывается при выборе размещения в гостевых домах, а не в отелях более высокой категории.