Россиянам назвали стоимость недельного отдыха с семьей в межсезонье в Сочи Доцент Щербаченко: отдых с семьей в межсезонье в Сочи стоит 102 тыс. рублей

Стоимость недельного отдыха для семьи из трех человек в межсезонье в Сочи составляет около 102 тыс. рублей, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, такая сумма складывается при выборе размещения в гостевых домах, а не в отелях более высокой категории.

Сочи — отличный выбор для семейного отдыха с комфортной погодой и множеством активностей. Температура в межсезонье составляет примерно +23 градуса днем и +15 градусов ночью. Перелет для семьи из трех человек стоит от 45 тыс. рублей. Проживание в гостевых домах обойдется примерно в 14 тыс. рублей, за размещение в трехзвездочной гостинице нужно будет отдать около 31,5 тыс. рублей. Завтраки в ресторане обойдутся в 10,5 тыс. рублей, ужины — в 24,5 тыс. рублей. 8,7 тыс. рублей нужно будет потратить на развлечения. Общая стоимость с нахождением в гостевом доме составит около 102 тыс. рублей, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что в Сочи необходимо посетить городскую набережную и дендрарий. Также доцент посоветовал погулять в морском порту и посетить парк развлечений, открытый в 2014 году.

Что посетить в Сочи во время семейного отдыха? «Сочи Парк» — это первый тематический парк развлечений в России, открытый в 2014 году. Набережная, там прекрасные виды. Следует посмотреть сочинский дендрарий и олимпийский парк. Также можно съездить в морской порт. Это идеальное место для прогулок и дегустации морепродуктов, — резюмировал Щербаченко.

Ранее руководитель турфирмы Наталия Ансталь заявила, что курорты Египта, а также азиатские направления, такие как Таиланд и Вьетнам, являются наиболее востребованными у россиян для отдыха в октябре и ноябре. По ее словам, популярность Турции к концу осени снижается из-за завершения пляжного сезона и похолодания.