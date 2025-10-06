Названы самые популярные направления для отдыха в октябре и ноябре

Курорты Египта, а также азиатские направления, такие как Таиланд и Вьетнам, являются наиболее востребованными у россиян для отдыха в октябре и ноябре, заявила NEWS.ru тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь. По ее словам, популярность Турции к концу осени снижается из-за завершения пляжного сезона и похолодания.

В октябре самым популярным направлением для отдыха у россиян остается Турция, а вот в ноябре запрос на нее спадает, потому что заканчивается сезон и становится прохладно. Но Египет еще не теряет своей популярности, потому что климат позволяет отдыхать там в этот период времени. Направление предлагает приемлемые цены и хорошее море, но в зимние месяцы и до середины апреля там не так жарко. Если вы собираетесь в путешествие осенью, также рекомендую рассмотреть азиатские направления — Таиланд, Китай, Шри-Ланку, отдельные курорты Вьетнама, а также Мальдивы и Кубу, — пояснила Ансталь.

Ранее доцент кафедры туризма и гостиничного бизнеса факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Лебедева заявила, что во время осенних каникул можно организовать поездку с детьми в ОАЭ или Турцию. По ее словам, экономически привлекательным направлением для зарубежного отдыха также является Таиланд.