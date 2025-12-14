Альпинистам объяснили возможный запрет восхождения на Эльбрус в одиночку

Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Эксперимент по ограничению восхождения на Эльбрус позволит снизить риски несчастных случаев с альпинистами, заявил в беседе с ТАСС зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. По его словам, Эльбрус — это самый высокогорный курорт России, а высоты выше четырех тысяч метров связаны с определенными рисками: гипоксия, переохлаждение, резкая смена погоды и так далее.

Эксперимент позволит установить систему организованных восхождений под руководством сертифицированных инструкторов, что значительно снизит вероятность несчастных случаев, — объяснил депутат.

В рамках эксперимента информацию о всех восхождениях планируется заносить в специальный реестр. Кривоносов отметил, что туристические группы будут формироваться только через аккредитованных проводников. Это позволит видеть, кто находится на горе, где именно проходит группа, и своевременно реагировать на непредвиденные ситуации, резюмировал парламентарий.

Ранее стало известно, что выживший напарник погибшей на пике Победы в Киргизии российской альпинистки Натальи Наговициной Роман Мокринский полностью восстановился после сильного обморожения. По данным Федерации альпинистов России, он уже вернулся к работе.

