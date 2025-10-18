Костариканец умер на высоте 5200 метров на Эльбрусе

Гражданин Коста-Рики погиб на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, сообщает Telegram-канал SHOT. Это произошло на высоте 5200 метров.

По данным источника, о смерти мужчины сообщил сопровождающий гид. Он закрепил тело погибшего и начал спуск. К месту происшествия выдвинулись спасатели. Другие обстоятельства неизвестны.

Ранее с восточного склона Эвереста благополучно спустилась группа из 350 туристов. Они застряли на высоте из-за сильного снегопада.

Тем временем стало известно, что вертолет территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) эвакуировал в Петропавловск-Камчатский туристку, получившую травму в районе Курильского озера на территории Южно-Камчатского заказника. Девушка была в составе незарегистрированной группы.

Ранее блогер Александр Андрюшенков не исключил, что пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла уехать из России, пока ее не начали искать. Он предположил, что супруги с дочерью могли пересечь границу с Монголией. Сын Усольцевых Даниил Баталов рассказал, что пропавшие могли укрыться среди каменных осыпей, когда отправились на поиски сбежавшей собаки.