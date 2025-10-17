Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 18:02

Волонтер предположил, как пропавшие в тайге Усольцевы могли покинуть страну

Блогер Андрюшенков: пропавшая семья Усольцевых могла выехать через Монголию

Фото: МЧС России

Пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла уехать из России, пока ее не начали искать, таким мнением с NEWS.ru поделился блогер Александр Андрюшенков, помогавший поисковикам в штабе. Он предположил, что супруги с дочерью могли пересечь границу с Монголией.

Если речь идет о версии с иностранцами, они могли спланировать побег Усольцевых, тщательно подготовить. Сергей очень хорошо знал эту местность, он мог пойти по туристической тропе, а потом свернуть с нее и через лес выйти к ближайшей дороге. А там они бы сели в подготовленную для них заранее машину и уехали бы. Пересекли бы, например, границу с Монголией, которая находится в 800–900 километрах оттуда. Как раз их первые два дня никто не искал, вполне успели бы, — считает блогер.

Ранее знакомый отца пропавшего семейства Сергея Усольцева Александр Дымов предположил, что супруги с дочерью могут ждать помощи в зимовье браконьеров. По его словам, местные жители утверждают, что это востребованные и богатые охотничьи угодья. Дымов назвал обилие браконьеров самым распространенным атрибутом охотоведческих территорий.

В свою очередь сын Усольцевых Даниил Баталов рассказал в эфире программы «Пусть говорят», что пропавшие могли укрыться среди каменных осыпей, когда отправились на поиски сбежавшей собаки. По его словам, 12-летняя корги по кличке Лада могла сбежать от семьи, когда учуяла добычу.

Тайга
Красноярский край
пропажи
поиски
волонтеры
семьи
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия потребовала от ООН осудить атаки на российских журналистов
Женщина изнасиловала и запытала школьницу до смерти после ссоры с ее мамой
Сотрудника администрации Калининграда обвинили в мошенничестве
Путин напомнил западным СМИ об их неудобном прошлом
Зеленский попытался выставить условия для встречи с Путиным
Драка за первое место в РПЛ: кто победит — «Локомотив» или ЦСКА?
На Урале арестовали иеромонаха Пинчука: что он сделал, связан ли с РДК
Пожилой мужчина заплатил несколько миллиардов за выкуп невесты
В деле арестованного в РФ французского велосипедиста появилась новая деталь
Российская фигуристка Трусова обвенчалась с мужем
Депутаты внесли в Госдуму важное предложение по наполняемости классов
Астролог дал два совета россиянам на 2026 год
Лебедев назвал статуи острова Пасхи переоцененной достопримечательностью
Появилась новая надежда на спасение девочки, которую выбросил из окна отец
Взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке 17 октября: подробности, жертвы
Укравший 100-летнюю икону цыган услышал приговор
Стало известно, где похоронят погибшего военкора Зуева
Бывший футболист «Локомотива» раскрыл перспективы команды в этом сезоне
Китай обвинили в затруднении передачи ракет Tomahawk Украине
Глава Башкирии раскрыл подробности взрыва на заводе «Авангард»
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.