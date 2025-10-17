Волонтер предположил, как пропавшие в тайге Усольцевы могли покинуть страну

Пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла уехать из России, пока ее не начали искать, таким мнением с NEWS.ru поделился блогер Александр Андрюшенков, помогавший поисковикам в штабе. Он предположил, что супруги с дочерью могли пересечь границу с Монголией.

Если речь идет о версии с иностранцами, они могли спланировать побег Усольцевых, тщательно подготовить. Сергей очень хорошо знал эту местность, он мог пойти по туристической тропе, а потом свернуть с нее и через лес выйти к ближайшей дороге. А там они бы сели в подготовленную для них заранее машину и уехали бы. Пересекли бы, например, границу с Монголией, которая находится в 800–900 километрах оттуда. Как раз их первые два дня никто не искал, вполне успели бы, — считает блогер.

Ранее знакомый отца пропавшего семейства Сергея Усольцева Александр Дымов предположил, что супруги с дочерью могут ждать помощи в зимовье браконьеров. По его словам, местные жители утверждают, что это востребованные и богатые охотничьи угодья. Дымов назвал обилие браконьеров самым распространенным атрибутом охотоведческих территорий.

В свою очередь сын Усольцевых Даниил Баталов рассказал в эфире программы «Пусть говорят», что пропавшие могли укрыться среди каменных осыпей, когда отправились на поиски сбежавшей собаки. По его словам, 12-летняя корги по кличке Лада могла сбежать от семьи, когда учуяла добычу.