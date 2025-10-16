Сын пропавших в тайге Усольцевых рассказал, где может укрываться семья Сын пропавших в тайге Усольцевых считает, что семья могла укрыться среди скал

Пропавшие в тайге под Красноярском Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью могли укрыться среди каменных осыпей, когда отправились на поиски сбежавшей собаки, рассказал их сын Даниил Баталов в эфире программы «Пусть говорят». По его словам, 12-летняя корги по кличке Лада могла сбежать от семьи, когда учуяла добычу.

Надеюсь, что они нашли укрытие в Курумнике — районе с обломками скал, валунами и расщелинами, где легко можно укрыться и переждать непогоду, — выразил надежду Баталов.

Мужчина узнал о пропаже родителей лишь спустя несколько дней от коллеги матери. При этом он рассказал, что, судя по состоянию кота и оставленному для него запасу корма, поход был запланирован на небольшой срок, вероятно около двух дней.

Ранее сообщалось, что семья Усольцевых бесследно пропала в тайге Красноярского края более двух недель назад. Основная версия следствия предполагает несчастный случай.

Однако некоторые эксперты не исключают, что опытный таежник Сергей Усольцев вместе с женой и дочерью мог преднамеренно организовать исчезновение и тайно покинуть страну. В пользу этой теории упоминаются его международные бизнес-контакты и критические высказывания о российских экономических условиях.