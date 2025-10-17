Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 11:28

Стало известно, где пропавшая семья Усольцевых могла найти убежище

Знакомый Усольцевых Дымов допустил, что семья ждет помощи в зимовье браконьеров

Фото: t.me/mchskrsk

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых может ждать помощи в зимовье браконьеров, допустил в беседе с aif.ru знакомый отца семейства Александр Дымов. По его словам, местные жители утверждают, что это востребованные и богатые охотничьи угодья. Дымов назвал обилие браконьеров самым распространенным атрибутом охотоведческих территорий.

А браконьеры — это всегда строение, они обязательно зимовье себе ставят. Законное, незаконное — неважно. Ставят какие-нибудь избушки, времянки. Вот в таком домике могли найти убежище. Я не экстрасенс, но почему-то все еще кажется, что могут быть живы все, — поделился знакомый семьи.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с маленькой дочерью исчезли 28 сентября. В этот день семью видели в последний раз, когда они собирались к скале Буратинка в Партизанском районе региона. Всех троих искали сотни волонтеров в течение почти двух недель, но безрезультатно.

Ранее спасатель международного класса Егор Дульнев заявил, что семья Усольцевых способна продержаться без еды в тайге больше месяца. Альпинист допустил, что исчезнувшие могли сбежать за границу.

Красноярский край
семьи
пропавшие
браконьеры
