Спасатель ответил, как долго Усольцевы могут прожить в тайге без еды

Спасатель ответил, как долго Усольцевы могут прожить в тайге без еды Спасатель Дульнев: Усольцевы могут прожить в тайге без еды больше месяца

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых способна продержаться без еды в тайге более месяца, заявил NEWS.ru альпинист, спасатель международного класса Егор Дульнев. Однако он предположил, что исчезнувшие могли сбежать за границу, учитывая сложившиеся обстоятельства.

Красноярский край изобилует реками. Человек без еды может прожить не один месяц, если у него есть вода. Странно, что у них нет телефона или связи. Может быть, они решили за границу сбежать и так сгинули, — отметил Дульнев.

Он подчеркнул, что ситуация является абсурдной, поскольку семья отправилась в поход по своей воле, не учтя все риски. По мнению спасателей, если пропавшие захотят, то сами выйдут на связь или появятся среди людей.

Их же туда не загоняли палками или камнями. Если человек взрослый — глава семьи, — он должен понимать, чем это может обернуться. Он скажет своим родным: «Если я не приду через три дня — пусть МЧС меня ищет». Если он так не сказал, значит, он не хотел, чтобы его искали, — заключил Дульнев.

Ранее инструктор спецназа Александр Ластовин заявил, что в исчезновении супругов Усольцевых и их дочери может быть замешан криминал. По его словам, это вероятно, так как глава семьи занимался бизнесом и мог иметь конкурентов.