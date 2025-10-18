Раскрыта судьба пострадавшей на Камчатке туристки Пострадавшую на Курильском озере туристку вертолетом доставили в больницу

Вертолет территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) эвакуировал в Петропавловск-Камчатский туристку, получившую травму в районе Курильского озера на территории Южно-Камчатского заказника, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев. Девушка была в составе незарегистрированной группы.

Вертолет ТЦМК доставил пострадавшую на Курильском озере девушку в ПКГО. Ее повезли в медицинское учреждение, — сказано в публикации.

По его словам, девушка получила травму, упав с высоты. Организаторы тура попытались самостоятельно вывезти туристку на автомобиле, но ситуация только усугубилась — девушка несколько раз теряла сознание. Спасатели подозревают у нее компрессионный перелом позвоночника.

Ранее блогер Александр Андрюшенков не исключил, что пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла уехать из России, пока ее не начали искать. Он предположил, что супруги с дочерью могли пересечь границу с Монголией.

До этого сын Усольцевых Даниил Баталов рассказал, что пропавшие могли укрыться среди каменных осыпей, когда отправились на поиски сбежавшей собаки. По его словам, 12-летняя корги по кличке Лада могла сбежать от семьи, когда учуяла добычу.