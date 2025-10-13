История праздника Покрова Богородицы 14 октября: традиции, приметы, запреты

Покров Богородицы — один из самых любимых праздников у восточных христиан. Именно этот осенний день связывают с первым снегом и временем, когда зима первый раз напоминает о своем приходе. Сегодня узнаем, когда и почему в церковном календаре на Руси появился праздник Покрова Пресвятой Богородицы, кто строил храмы в честь праздника и где сегодня можно увидеть самые древние иконы Покрова Пресвятой Богородицы.

Праздник Покрова Богородицы: слухи о чуде и история появления

Современным исследователям известна легенда о чуде, которое свершилось в Х веке в одном из храмов Константинополя. И целый ряд исторических сведений, которые в целом не опровергают общепринятую версию возникновения чуда явления Покрова Пресвятой Богородицы.

Так, согласно легенде, осенью 910 года Константинополь подвергся нападению врагов. Сарацины, по другой версии — славяне-язычники, осадили город со стороны моря. Жители столицы Византии, которая не раз оказывалась в осаде, по опыту знали, что, как только враги ворвутся в город, последует резня и грабеж. Положение усугублялось тем, что из-за военных просчетов правителя Льва VI солдаты императорской армии в тот момент отбыли в дальний поход.

14 октября (по старому стилю — 1 октября) 910 года правитель со свитой и многочисленные горожане пришли в храм Богородицы, расположенный неподалеку от императорского дворца, чтобы под руководством патриарха Евсевия вознести Деве Марии молитву о заступничестве. Именно в этом храме, согласно легенде, хранились риза и пояс Богоматери. По свидетельствам современников, прихожане регулярно наблюдали чудеса, которые происходили возле этих святынь.

Разумеется, для молитвы о защите в храм пришли и богатые, и бедные горожане: купцы, ремесленники, духовные лица — все, кто непременно бы стал жертвой врагов, если бы им удалось прорваться в город. Был в толпе и Андрей Юродивый, позже причисленный церковью к лику святых. В его житии сообщается, что во время службы он вдруг увидел Богородицу, которая будто шествовала над головами молящихся, по обе стороны от нее шли апостол Иоанн Богослов и пророк Иоанн Предтеча. Считается, что больше никому из паствы Дева Мария не показалась, кроме Андрея Юродивого и Епифания — молодого человека, который считался его учеником и в тот день также присутствовал на службе в храме.

История праздника Покрова Богородицы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В житии Андрея Юродивого написано, что Божья Матерь вместе с верующими стала возносить молитву о защите города, а затем сняла с себя омофор (покров, который надевают на голову) и распростерла его над людьми в храме, закрыв их от невзгод. В легенде говорится, что на следующий день на море разыгралась буря, которая заставила флот неприятеля сняться с якорей и уйти в открытое море. В ряде письменных источников исследователи находят подтверждения событиям, описанным в житии Андрея Юродивого, и тому, о чем говорится в легенде про защиту города покровом Пресвятой Богородицы.

Когда православные на Руси стали отмечать праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Появление у славян обычая отмечать праздник Покрова Богородицы связывают с деяниями князя Андрея Боголюбского, который сидел на престоле во Владимире. Считая своим христианским помощником Андрея Юродивого, правитель с особым вниманием изучал его житие. Поэтому принято считать, что именно этот князь в XII веке внес в календарь восточных христиан новую дату. Стоит добавить, что сегодня Покров Богородицы отмечают только в России и в тех странах, где есть православная церковь.

Где в России построены церкви и соборы в честь Покрова Пресвятой Богородицы

По дошедшим до нас источникам, самый ранний храм, связанный с чудом в Константинополе, появился на Руси как раз в период правления Андрея Боголюбского — это церковь Покрова на Нерли. Позже был построен еще один храм, получивший название собор Покрова на Рву, сегодня все его знают только как храм Василия Блаженного.

В середине XVII века в Москве был заложен монастырь, освященный в честь Покрова Богородицы. Считается, что храмовый комплекс возвели по приказу первого царя из династии Романовых — Михаила Федоровича. Согласно некоторым источникам, его отец, патриарх Филарет, скончался именно в день, когда православные отмечали праздник Покрова, и сын пожелал так увековечить память о родителе.

Первые строения на территории монастыря были в основном деревянные, и когда они обветшали, в начале XIX века здесь был построен каменный собор Покрова Пресвятой Богородицы и различные монастырские строения.

После 1917 года монастырские помещения, в том числе и собор, удалось сохранить. Сегодня здесь находятся мощи блаженной Матроны, а потому храмовый комплекс весьма востребован у верующих.

Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли XII века Фото: Юлий Ахромеев/РИА Новости

О чем молятся в праздник перед иконой Покрова Пресвятой Богородицы

В этот день в храмах всегда проходит праздничная служба, православные посещают литургию. Если попасть на торжественные богослужения не удалось, то в любое время 14 октября можно посетить храм и помолиться перед иконой Покрова Богородицы или перед любой другой иконой с изображением Богоматери. У Девы Марии обычно просят защиты от невзгод, бед и болезней для себя и своих близких. Можно попросить ее и о защите своей родины от любой опасности.

Следует отметить, что иконы, посвященные этому празднику, где Божья Матерь изображена с покровом в руках, можно найти не во всех храмах. Первые из них на Руси появились, вероятно, еще в годы правления Андрея Боголюбского. Однако самые ранние из икон, дошедших до нас, датируются XIV веком — их можно увидеть в Рождественском соборе Суздаля и в псковском Снетогорском монастыре.

Одна из самых известных икон Покрова была написана в Зверином монастыре в 1399 году. Сегодня ее можно увидеть в музее Великого Новгорода: для сохранения древнего изображения его необходимо хранить при особом температурном и влажностном режиме, который можно обеспечить только в залах современных музеев.

Как отмечали праздник Покрова Богородицы на Руси

Несмотря на то что этот праздник особо почитаем верующими, ему не предшествует пост. А поскольку в 2025 году праздник Покрова Богородицы выпадает на 14 октября, вторник, верующим можно употреблять любую пищу, включая мясо.

Согласно дохристианским традициям, 14 октября, середина осени, считалось днем, когда осень встречается с зимой, в этот день поминали покойников, просили у них защиты во время долгой зимы. Также хозяйки угощали домового, к нему тоже обращались с просьбой помочь всем членам семьи благополучно пережить зиму.

Покров Богородицы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

И в языческие времена, и после Крещения Руси на стол в середине осени обычно ставили любые праздничные блюда, но главным из них считались блины. Ими угощали не только членов семьи, но и гостей или соседей. Несмотря на богатый стол, обжорство и злоупотребление алкоголем не приветствовались.

В это же время традиционно окончательно завершались все сельскохозяйственные работы — земледельцы ждали снега, а потому любые дела на земле завершались ко времени его появления.

В этот же период начинался осенний сезон свадеб. В Покров было принято не только устраивать празднества в честь создания новой семьи, но и свататься. Считалось, что любой союз, заключенный или запланированный в праздник Покрова, убережет молодых от всех бед и невзгод в жизни, поскольку покровительствовать ему будет сама Божья Матерь.

Что можно и чего нельзя делать в праздник Покрова Богородицы

Как и для любого праздника, у христиан существовали свои правила поведения в Покров. Так, запрещалось:

тяжело работать;

прибираться в доме;

чрезмерно веселиться;

печалиться;

предаваться пьянству;

отказывать в просьбах;

сквернословить;

обижать близких.

Обязательными были следующие дела:

приготовление угощений;

приглашение гостей;

подаяние милостыни;

посещение храма.

Праздник Покрова Богородицы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие существовали приметы на Покров

Даже в современном мире, где в приметы верит все меньше людей, именно по погоде в Покров принято судить о приходе зимы.

Так, считается, что если 14 октября идет снег, зима будет ранней.

Сухая ясная погода в Покров предвещает позднюю, холодную и малоснежную зиму.

Северный ветер обещает холодные зимние месяцы, если же дует с юга — зима будет теплой и снежной. Если ветер в этот день меняется, такой же будет и предстоящая зима.

Если деревья к празднику Покрова Богородицы успели сбросить листву, то зима будет снежной, теплой, безветренной. Если же листья облететь не успели, то впереди суровая холодная зима.

Еще ряд примет касался семейной жизни:

Быстрее всех должна была выйти замуж та девушка, которая раньше товарок успеет поставить свечу в церкви в этот день.

Девушка в этот день покрывала волосы платком, как семейная, чтобы Божья Матерь увидела, что она готова к созданию семьи, и послала ей хорошего мужа.

Считалось, что молодой человек, который оказывал знаки внимания девушке в праздник Покрова, обязательно станет ее мужем.

