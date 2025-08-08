СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве

Уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналистов возбуждено после нападения на съемочную группу ВГТРК при съемках сюжета о женщине, попавшей в трудную жизненную ситуацию, в Москве, передает пресс-служба Следственного комитета РФ. По версии следствия, соседка героини программы несколько раз толкнула сотрудников СМИ и нанесла удары одному из корреспондентов. Инцидент произошел 5 августа 2025 года.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), — сказано в сообщении.

До этого в московской частной клинике напали на съемочную группу РЕН ТВ. В пресс-службе столичного управления СК РФ сообщили, что сотрудник медучреждения, понимая, что перед ним находятся журналисты, воспрепятствовал их законной деятельности.

Ранее в Кирове банда пенсионерок украла товары в супермаркете. Женщины, притворяясь, что выбирают резиновые тапочки, похитили водку, масло, сыр и мясо. Камеры наблюдения зафиксировали, как пенсионерки по очереди подходили к полке с алкоголем и прятали продукты в сумки.