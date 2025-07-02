Банда бабушек-тусовщиц обнесла магазин в Кирове

В Кирове несколько пенсионерок обокрали супермаркет, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, старушки действовали слаженно, они отвлекали персонал, разглядывая резиновые тапочки, а затем вынесли несколько бутылок водки из продуктового магазина.

Женщины не учли, что их снимает камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как старушки по очереди подъезжают к стойке с алкоголем, быстро кладут бутылки в заранее подготовленные сумки и уходят. Вместе с водкой пенсионерки украли масло, сыр и кусок мяса.

Ранее в Перми 15-летний ученик шестого класса пытался ограбить продуктовый магазин при помощи травматического пистолета. Подросток хотел вынести 168 плиток шоколада, но был остановлен одной из покупательниц. Его отправили под домашний арест, возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

До этого в Японии 16-летний подросток с игрушечным пистолетом ограбил продуктовый магазин на 112 тысяч иен (75,6 тысячи рублей). Испугавшись уголовного наказания, он выбросил деньги, пластмассовое оружие и одежду.