Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы

Какие мероприятия следует посетить москвичам и гостям столицы в выходные 9 и 10 августа? Изучили за вас афишу Москвы и выбрали несколько интересных событий: от Дня физкультурника и Строителя в городских парках до необычных выставок и органных концертов. Рассказываем, куда сходить с ребенком, девушкой и друзьями в начале августа.

Куда сходить в Москве 9 и 10 августа с девушкой: Восток, орган и кинопремьеры

Советуем сходить с девушкой на органный концерт в атмосферный Кафедральный собор Святых Петра и Павла в эту субботу: в программу вошли произведения, по сообщению организаторов, от композиторов трех органных столиц — Парижа, Москвы, Лейпцига. Еще в субботу рекомендуем отправиться в Музей В. В. Маяковского: тут запланирована лекция «Барышни и хулиганы советских 1920-х: в поисках новой морали».

Из новых выставок августа — «Илья Остроухов. Взгляд на Восток» — в Государственном литературном музее. У коллекционера и близкого друга Павла Третьякова было большое собрание предметов искусства стран Востока. Дополнят экспозицию картины русских художников, например Аполлинария Васнецова и Исаака Левитана.

Сходить в Москве можно и на спектакль. В театре Моссовета идет постановка пьесы Александра Островского «Замужняя невеста» от режиссера Евгения Марчелли, в Театре комедии — «Женитьба Фигаро». А «Зарядье» приглашает на прогулку «Пой, танцуй в Зарядье».

В кино — премьеры российской комедии «Иван Семенов. Первый поцелуй», американо-итальянской мелодрамы «Джульетта и Ромео», индонезийского хоррора «Женщина в черном. Невеста дьявола».

Парк «Зарядье» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Куда сходить в Москве с ребенком в выходные 9–10 августа: роботы и коты

Дарвиновский музей в эту субботу приглашает на традиционный праздник, День кошек. Сходите, если ребенок любит этих пушистых животных: организаторы обещают не только встречу с питомцами, но и познавательные мастер-классы.

Если ваш ребенок увлечен технологиями, советуем сходить с ним в павильон «Робостанция» на ВДНХ. Тут собраны самые разные роботы со всего мира, с которыми можно пообщаться и даже поиграть. Также проводятся мастер-классы, где дети могут создать своего собственного робота.

