Всемирный день кошек 8 августа: история и как отметить

Каждый год 8 августа любители питомцев по всей планете отмечают Всемирный день кошек. Этот праздник — прекрасный повод не только побаловать своего мурлыкающего друга, но и глубже познакомиться с удивительным миром кошачьих. В преддверии Всемирного дня кошек — 2025 предлагаем окунуться в историю этого необычного праздника, узнать о редких породах и найти вдохновение для создания особенной атмосферы в этот день.
Как появился праздник кошек?
Мало кто знает, что идея учреждения Всемирного дня кошек 8 августа зародилась в начале XXI века благодаря активной работе зоозащитников. В 2002 году Международный фонд защиты животных выступил с инициативой создания единого дня, когда внимание общественности будет приковано к вопросам ответственности за содержание этих животных.
Любопытно, что в разных уголках Земли сложились свои традиции чествования кошачьих. Например, в Бельгии существует трогательный обычай в этот день украшать витрины магазинов фотографиями местных котиков, нуждающихся в доме. А в Италии энтузиасты организуют флешмобы, где участники изображают кошачьи повадки, собирая средства на стерилизацию бездомных животных.
Топ-5 самых необычных пород кошек
Мир кошачьих поражает своим разнообразием. Помимо всем известных пород, существуют поистине удивительные создания:
Эльфы — так называют результат скрещивания сфинксов и американских керлов. Эти существа с огромными ушами и бархатистой кожей напоминают персонажей фэнтези.
Тойгеры — искусственно выведенная порода, максимально приближенная к облику дикого тигра в миниатюре. Их полосатый окрас и хищная грация завораживают.
Дракон Ли — китайская порода с уникальной структурой шерсти, которая действительно напоминает чешую мифического существа. Эти кошки считаются национальным достоянием Поднебесной.
Каракалы — хотя это дикие животные, в некоторых странах их одомашнивают. Эти рыжие красавцы с кисточками на ушах покоряют сердца своей экзотической внешностью.
Петерболды — петербургские сфинксы, отличающиеся особой утонченностью и интеллигентным выражением мордочки.
Как поздравить своего питомца?
Отмечая Всемирный день кошек в 2025 году, можно проявить фантазию и устроить для питомца настоящий гастрономический праздник:
Попробуйте приготовить королевский ужин — смесь отварного кролика с тыквенным пюре и капелькой оливкового масла. Многие кошки обожают этот нежный вкус.
Устройте охотничий квест — спрячьте лакомства в разных уголках квартиры, завернув их в бумажные шарики. Это разовьет природные инстинкты и доставит массу удовольствия.
Проведите ароматерапию — кошачья мята или серебристая жимолость могут стать отличным стимулятором игривого настроения.
Малоизвестные факты, которые перевернут ваше представление о кошках
Оказывается, кошки способны производить около 100 различных звуков, тогда как собаки ограничиваются всего десятком.
В средневековой Европе существовала ужасная традиция — замуровывать кошек в фундамент новых зданий как защиту от злых духов.
Научные исследования подтвердили, что мурлыканье определенных частот (25–150 Гц) способствует заживлению костей и регенерации тканей у человека.
В Швейцарии есть необычная страховка — владельцы могут застраховать своих питомцев от... похищения инопланетянами!
Всемирный день кошек — это еще и повод проявить заботу о тех, кто лишен домашнего тепла. Можно:
организовать сбор кормов для бездомных животных;
оплатить стерилизацию нескольких уличных кошек;
создать уютные зимние домики для колоний бездомных животных.
И конечно, можно отправиться в приют и выбрать себе пушистого друга, который всю жизнь будет вам благодарен за дом и уют.
Помните, что дата Всемирного дня кошек — 8 августа — это не просто цифра в календаре, а возможность сделать мир немного добрее для этих удивительных созданий, которые уже тысячи лет живут рядом с человеком, даря нам свою загадочность и нежность.