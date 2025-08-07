Всемирный день кошек 8 августа: история и как отметить

Каждый год 8 августа любители питомцев по всей планете отмечают Всемирный день кошек. Этот праздник — прекрасный повод не только побаловать своего мурлыкающего друга, но и глубже познакомиться с удивительным миром кошачьих. В преддверии Всемирного дня кошек — 2025 предлагаем окунуться в историю этого необычного праздника, узнать о редких породах и найти вдохновение для создания особенной атмосферы в этот день.

Как появился праздник кошек?

Мало кто знает, что идея учреждения Всемирного дня кошек 8 августа зародилась в начале XXI века благодаря активной работе зоозащитников. В 2002 году Международный фонд защиты животных выступил с инициативой создания единого дня, когда внимание общественности будет приковано к вопросам ответственности за содержание этих животных.

Любопытно, что в разных уголках Земли сложились свои традиции чествования кошачьих. Например, в Бельгии существует трогательный обычай в этот день украшать витрины магазинов фотографиями местных котиков, нуждающихся в доме. А в Италии энтузиасты организуют флешмобы, где участники изображают кошачьи повадки, собирая средства на стерилизацию бездомных животных.

Как появился праздник кошек? Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Топ-5 самых необычных пород кошек

Мир кошачьих поражает своим разнообразием. Помимо всем известных пород, существуют поистине удивительные создания:

Эльфы — так называют результат скрещивания сфинксов и американских керлов. Эти существа с огромными ушами и бархатистой кожей напоминают персонажей фэнтези.

Тойгеры — искусственно выведенная порода, максимально приближенная к облику дикого тигра в миниатюре. Их полосатый окрас и хищная грация завораживают.

Дракон Ли — китайская порода с уникальной структурой шерсти, которая действительно напоминает чешую мифического существа. Эти кошки считаются национальным достоянием Поднебесной.

Каракалы — хотя это дикие животные, в некоторых странах их одомашнивают. Эти рыжие красавцы с кисточками на ушах покоряют сердца своей экзотической внешностью.

Петерболды — петербургские сфинксы, отличающиеся особой утонченностью и интеллигентным выражением мордочки.

Как поздравить своего питомца?

Отмечая Всемирный день кошек в 2025 году, можно проявить фантазию и устроить для питомца настоящий гастрономический праздник:

Топ-5 самых необычных пород кошек Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Попробуйте приготовить королевский ужин — смесь отварного кролика с тыквенным пюре и капелькой оливкового масла. Многие кошки обожают этот нежный вкус.

Устройте охотничий квест — спрячьте лакомства в разных уголках квартиры, завернув их в бумажные шарики. Это разовьет природные инстинкты и доставит массу удовольствия.

Проведите ароматерапию — кошачья мята или серебристая жимолость могут стать отличным стимулятором игривого настроения.

Малоизвестные факты, которые перевернут ваше представление о кошках

Оказывается, кошки способны производить около 100 различных звуков, тогда как собаки ограничиваются всего десятком.

В средневековой Европе существовала ужасная традиция — замуровывать кошек в фундамент новых зданий как защиту от злых духов.

Научные исследования подтвердили, что мурлыканье определенных частот (25–150 Гц) способствует заживлению костей и регенерации тканей у человека.

В Швейцарии есть необычная страховка — владельцы могут застраховать своих питомцев от... похищения инопланетянами!

Всемирный день кошек — это еще и повод проявить заботу о тех, кто лишен домашнего тепла. Можно:

организовать сбор кормов для бездомных животных;

оплатить стерилизацию нескольких уличных кошек;

создать уютные зимние домики для колоний бездомных животных.

И конечно, можно отправиться в приют и выбрать себе пушистого друга, который всю жизнь будет вам благодарен за дом и уют.

8 августа — Всемирный день кошек: как отметить и интересные факты Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Помните, что дата Всемирного дня кошек — 8 августа — это не просто цифра в календаре, а возможность сделать мир немного добрее для этих удивительных созданий, которые уже тысячи лет живут рядом с человеком, даря нам свою загадочность и нежность.