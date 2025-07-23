Умер отец хоррора «Сын дьявола»

Умер режиссер театра, кино и ТВ из Канады Майкл Мелски, сообщает CTV со ссылкой его на родственников и коллег. Канадский деятель искусств был известен широкой публике по фильму ужасов «Сын дьявола», который в 2020 году официально вышел на территории России.

По разным данным, постановщику было либо 53 года, либо 56 лет (профильные базы данных в качестве даты рождения Мелски указывают 1972 год).

Также в послужном списке режиссера такие картины, как «Недетский возраст», «Зона Чарли», «Убойный отдел» и «Путь в никуда». Родные Мелски признались, что его смерть для них стала полной неожиданностью. Причины кончины режиссера не раскрываются.

Ранее легендарный рок-исполнитель из Великобритании, являвшийся основателем и участником известной группы Black Sabbath, Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни. По словам представителей его семьи, музыкант ушел из жизни «в окружении любви». Известно, что певец страдал от болезни Паркинсона, а в последние годы у него имелись и другие проблемы со здоровьем.

Позже журналисты сообщили, что у рокера имелась задолженность по налогам в размере $5 млн (порядка 400 млн рублей). По их мнению, этот факт может стать проблемой при распределении наследства.