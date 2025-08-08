«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку

Легкоатлет Кирилл Чернухин сообщил РИА Новости о готовности снова пробежать на чемпионате России в форме сборной Великобритании. По словам спортсмена, он повторит это, если сможет заявиться на забег на 200 метров.

Дальше буду что-то новое придумывать, второй раз в те же ворота неинтересно будет. Хотя, если на этом чемпионате России заявлюсь на 200 метров и никто не будет против, снова ждите «британца», — сказал легкоатлет.

Отмечается, что 7 августа Чернухин вышел на старт забега на 100 метров в рамках чемпионата России в форме сборной Великобритании. Название страны и эмблема при этом на одежде были заклеены. В полуфинале спортсмен показал 13-й результат.

Ранее спортсмен Константин Крылов превзошел рекорд России в беге на 100 метров на первенстве страны среди спортсменов до 23 лет, показав результат в 10,04 секунды на соревнованиях в Чебоксарах. Уточняется, что предыдущее высшее достижение — 10,10 — принадлежало Николаю Юшманову, который установил его в 1986-м году, его также повторил в 2006 году Андрей Епишин.