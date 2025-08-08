Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 21:33

«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку

Легкоатлет Чернухин заявил о готовности снова выступить на ЧР в британской форме

Кирилл Чернухин (второй справа) Кирилл Чернухин (второй справа) Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Легкоатлет Кирилл Чернухин сообщил РИА Новости о готовности снова пробежать на чемпионате России в форме сборной Великобритании. По словам спортсмена, он повторит это, если сможет заявиться на забег на 200 метров.

Дальше буду что-то новое придумывать, второй раз в те же ворота неинтересно будет. Хотя, если на этом чемпионате России заявлюсь на 200 метров и никто не будет против, снова ждите «британца», — сказал легкоатлет.

Отмечается, что 7 августа Чернухин вышел на старт забега на 100 метров в рамках чемпионата России в форме сборной Великобритании. Название страны и эмблема при этом на одежде были заклеены. В полуфинале спортсмен показал 13-й результат.

Ранее спортсмен Константин Крылов превзошел рекорд России в беге на 100 метров на первенстве страны среди спортсменов до 23 лет, показав результат в 10,04 секунды на соревнованиях в Чебоксарах. Уточняется, что предыдущее высшее достижение — 10,10 — принадлежало Николаю Юшманову, который установил его в 1986-м году, его также повторил в 2006 году Андрей Епишин.

легкая атлетика
Великобритания
забеги
эмблемы
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

