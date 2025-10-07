В Москве прошел забег с виртуальными аватарами В Москве прошла фиджитал-игра с беговыми дорожками и виртуальными аватарами

В Москве состоялась фиджитал-игра «Разбег на 360». Как сообщает 360.ru, при поддержке которого было организовано мероприятие, забег демонстрировался на гигантском экране Дома книги.

Участники бегали на уличных беговых дорожках, в то время как их виртуальные аватары преодолевали 360-метровую дистанцию по знаковым местам Подмосковья. Лучшие результаты показали Максим Вячин среди мужчин, Светлана Васина среди женщин и Виктория Вереск в детской категории.

Сочетание реального мира и мира цифровых технологий позволило нам выйти за пределы домашнего монитора, — заявил главный редактор телеканала Алексей Коваль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что цифровые технологии активно внедряют в подмосковных школах, поэтому современным учителям важно уметь правильно и эффективно их использовать. По его словам, для педагогов важно сделать ИИ помощником.