07 октября 2025 в 10:23

В Москве прошел забег с виртуальными аватарами

В Москве прошла фиджитал-игра с беговыми дорожками и виртуальными аватарами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве состоялась фиджитал-игра «Разбег на 360». Как сообщает 360.ru, при поддержке которого было организовано мероприятие, забег демонстрировался на гигантском экране Дома книги.

Участники бегали на уличных беговых дорожках, в то время как их виртуальные аватары преодолевали 360-метровую дистанцию по знаковым местам Подмосковья. Лучшие результаты показали Максим Вячин среди мужчин, Светлана Васина среди женщин и Виктория Вереск в детской категории.

Сочетание реального мира и мира цифровых технологий позволило нам выйти за пределы домашнего монитора,заявил главный редактор телеканала Алексей Коваль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что цифровые технологии активно внедряют в подмосковных школах, поэтому современным учителям важно уметь правильно и эффективно их использовать. По его словам, для педагогов важно сделать ИИ помощником.

