В Международный день глухих пройдет «Добрый забег Совкомбанк»

В Москве, в парке Победы на Поклонной горе, 28 сентября состоится второй благотворительный «Добрый забег Совкомбанк». Это мероприятие направлено на поддержку глухих и слабослышащих детей и объединит желающих всех возрастов и уровней подготовки.

Непосредственно сам забег будет сопровождаться переводом на русский язык жестов, что сделает его доступным для участников с нарушением слуха. Зарегистрироваться может любой желающий на официальном сайте проекта и поддержать благотворительные инициативы.

Совкомбанк стал титульным партнером «Доброго забега», потому что для нас, как для социально ответственного банка, социальные инвестиции в будущее — не просто слова, а важная часть стратегии. Мы верим в силу спорта как инструмента объединения людей и достижения благотворительных целей. «Добрый забег» — прекрасная возможность помочь семьям с глухими и слабослышащими детьми и показать, что бизнес может и должен быть частью добрых дел, — сказал первый зампредседателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский.

Поддерживают забег и участвуют в нем олимпийские призеры, знаменитые спортсмены и медийные персоны: директор Московского марафона Дмитрий Тарасов; спортивный предприниматель Владимир Волошин; основатель Казанского марафона Вадим Янгиров; серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский; победитель этапов Кубка мира, чемпион России Михаил Девятьяров мл.; актриса театра и кино Татьяна Бабенкова; вице-президент Федерации триатлона России Виктория Шубина; олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Юлия Гаврилова; диетолог, автор книг и статей о полезном питании Ирина Писарева; чемпионка мира по акватлону Мария Шорец; многократная чемпионка России и Евролиги по баскетболу Елена Беглова; многократный рекордсмен мира, амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров.

Поучаствовать в забеге может каждый, а также участники могут собирать команды из родных и близких. Участие для индивидуальных бегунов обойдется до 4 тыс. рублей и 25 тыс. рублей за команду в эстафете.