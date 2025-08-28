День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 18:12

В Международный день глухих пройдет «Добрый забег Совкомбанк»

Фото: пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

В Москве, в парке Победы на Поклонной горе, 28 сентября состоится второй благотворительный «Добрый забег Совкомбанк». Это мероприятие направлено на поддержку глухих и слабослышащих детей и объединит желающих всех возрастов и уровней подготовки.

Непосредственно сам забег будет сопровождаться переводом на русский язык жестов, что сделает его доступным для участников с нарушением слуха. Зарегистрироваться может любой желающий на официальном сайте проекта и поддержать благотворительные инициативы.

Совкомбанк стал титульным партнером «Доброго забега», потому что для нас, как для социально ответственного банка, социальные инвестиции в будущее — не просто слова, а важная часть стратегии. Мы верим в силу спорта как инструмента объединения людей и достижения благотворительных целей. «Добрый забег» — прекрасная возможность помочь семьям с глухими и слабослышащими детьми и показать, что бизнес может и должен быть частью добрых дел, — сказал первый зампредседателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский.

Поддерживают забег и участвуют в нем олимпийские призеры, знаменитые спортсмены и медийные персоны: директор Московского марафона Дмитрий Тарасов; спортивный предприниматель Владимир Волошин; основатель Казанского марафона Вадим Янгиров; серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский; победитель этапов Кубка мира, чемпион России Михаил Девятьяров мл.; актриса театра и кино Татьяна Бабенкова; вице-президент Федерации триатлона России Виктория Шубина; олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Юлия Гаврилова; диетолог, автор книг и статей о полезном питании Ирина Писарева; чемпионка мира по акватлону Мария Шорец; многократная чемпионка России и Евролиги по баскетболу Елена Беглова; многократный рекордсмен мира, амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров.

Поучаствовать в забеге может каждый, а также участники могут собирать команды из родных и близких. Участие для индивидуальных бегунов обойдется до 4 тыс. рублей и 25 тыс. рублей за команду в эстафете.

Совкомбанк
Москва
дети
благотворительность
забеги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа главная цель Зеленского в конфликте с Россией на ближайшие годы
Вдове погибшего на СВО бойца пришлось дважды отпевать мужа
Затопление украинского «Симферополя» попало на видео
Россиянин сжег две машины и гараж бывшего коллеги
В Крыму вспыхнул лесной пожар на площади 70 гектаров
«Санду продала Молдавию»: наемники из Кишинева поедут на Украину
В Сети опубликовали кадры ДТП с элитным авто в центре Москвы
Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлен
Apple обнаружила критическую уязвимость во всех новых iPhone
В Международный день глухих пройдет «Добрый забег Совкомбанк»
Актер Пермяков рассказал, куда могли исчезнуть деньги «МММ»
Веночки, краш-гитарист, пьяная давка: зал ревел на концерте Кадышевой
Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Путиным после атак на Киев
Навечно в памяти: крупнейшие теракты в России и мире
«Не выдержали»: курянка рассказала о гибели людей, которых держали в Сумах
В Израиле раскрыли цель новой атаки на Йемен
Названо имя нового посла Италии в России
Стало известно, сколько платили Владимиру Пермякову за роль Лени Голубкова
В Госдуме отреагировали на идею Санду отправить наемников на Украину
Встретил на улице и позвал на медосмотр: педофил прикидывался врачом
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.