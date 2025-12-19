Клиенты Совкомбанка могут работать на АУСН

Совкомбанк получил статус уполномоченного банка ФНС для работы с автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АУСН). Теперь предприниматели и компании — клиенты банка могут подавать документы и управлять налогами по упрощенной системе напрямую через интернет-банк «Совкомбанк Бизнес». Это позволяет автоматизировать налоговые процессы и снизить административную нагрузку на бизнес.

Для наших клиентов АУСН — это инструмент, позволяющий тратить меньше времени на рутину и больше заниматься развитием своего бизнеса, а также законный способ оптимизации налоговой нагрузки. Поддержка банками АУСН становится еще одним обязательным сервисом, который мы рады предоставить своим клиентам, — отметила управляющий директор малого бизнеса Алена Аверочкина.

ИП и компании могут через личный кабинет полностью управлять упрощенной системой налогообложения: переходить на нее, вести учет операций, формировать и сдавать отчеты (включая НДФЛ за сотрудников), а также оплачивать налоги. Новый функционал охватывает весь цикл взаимодействия с АУСН — от подачи уведомлений в ФНС до уплаты обязательных платежей.

АУСН — экспериментальный налоговый режим, действующий с 1 июля 2022 по 31 декабря 2027 года во многих регионах РФ. Его ключевые преимущества — автоматический расчет налогов и минимальный объем отчетности для предпринимателей.

