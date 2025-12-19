Новый год-2026
Клиенты Совкомбанка могут работать на АУСН

Фото: Пресс-служба ПАО Совкомбанк
Совкомбанк получил статус уполномоченного банка ФНС для работы с автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АУСН). Теперь предприниматели и компании — клиенты банка могут подавать документы и управлять налогами по упрощенной системе напрямую через интернет-банк «Совкомбанк Бизнес». Это позволяет автоматизировать налоговые процессы и снизить административную нагрузку на бизнес.

Для наших клиентов АУСН — это инструмент, позволяющий тратить меньше времени на рутину и больше заниматься развитием своего бизнеса, а также законный способ оптимизации налоговой нагрузки. Поддержка банками АУСН становится еще одним обязательным сервисом, который мы рады предоставить своим клиентам, — отметила управляющий директор малого бизнеса Алена Аверочкина.

ИП и компании могут через личный кабинет полностью управлять упрощенной системой налогообложения: переходить на нее, вести учет операций, формировать и сдавать отчеты (включая НДФЛ за сотрудников), а также оплачивать налоги. Новый функционал охватывает весь цикл взаимодействия с АУСН — от подачи уведомлений в ФНС до уплаты обязательных платежей.

АУСН — экспериментальный налоговый режим, действующий с 1 июля 2022 по 31 декабря 2027 года во многих регионах РФ. Его ключевые преимущества — автоматический расчет налогов и минимальный объем отчетности для предпринимателей.

Ранее стало известно, что Совкомбанк заработал по МСФО 35 млрд рублей чистой прибыли за 2025 год. Ключевые финансовые показатели компании демонстрируют положительную динамику за девять месяцев.

Совкомбанк
общество
налоги
бизнес
