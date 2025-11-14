Совкомбанк заработал по МСФО 35 млрд рублей чистой прибыли за 2025 год

ПАО «Совкомбанк» (тикер: SVCB) опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2025 года.

Ключевые финансовые показатели компании демонстрируют положительную динамику за девять месяцев 2025 года:

● Выручка: 703 млрд рублей (+4% 3кв./2кв. и +38% г/г)

● Чистая прибыль: 35 млрд рублей (рост в 3,6 раза 3кв./2кв. и -38% г/г)

● Чистые процентные доходы: 121 млрд рублей (+24% 3кв./2кв. и +2% г/г)

● Чистые комиссионные доходы: 34 млрд рублей (+15% 3кв./2кв. и +34% г/г)

● Доходы от небанковской деятельности: 41 млрд рублей (+17% 3кв./2кв. и рост в 1,5 раза г/г)

● Чистая процентная маржа: 4,9% (+1 п. п. 3кв./2кв. и -0,7 п. п. г/г)

● Кредитный портфель: 2,8 трлн рублей (+6% 3кв./2кв. и +16% г/г)

● Акционерный капитал: 368 млрд рублей (+4% 3кв./2кв. и +17% г/г)

Мы возвращаемся на траекторию роста. Маржа и прибыль начали расти, стоимость риска стабилизируется. Рост в страховании и платежном бизнесе — значительный. Отдельно хочу отметить рост бизнеса электронных торговых площадок. Несмотря на уже значительную долю рынка, он продолжает эффективно расти, — отметил председатель правления «Совкомбанка» Дмитрий Гусев.

Розничный сегмент

Банк продемонстрировал рост в 4% выручки до 351 млрд рублей по сравнению со вторым кварталом (+46% г/г) благодаря росту процентных доходов от залоговых кредитов и увеличению доходов от страхования.

Кредитный портфель достиг отметки в 1,3 трлн рублей, показывая прирост на 1% за третий квартал относительно второго (+9% г/г) благодаря активному развитию залогового кредитования, включая ипотеку и автокредитование, несмотря на некоторое снижение темпов роста потребительских займов.

Стоимость риска составила 5% за девять месяцев, отметив положительную динамику снижения по сравнению с предыдущими двумя кварталами вследствие стабилизации уровня просроченных платежей и уменьшения числа случаев дефолта, связанного главным образом с сокращением доли заемщиков с неофициальными источниками дохода.

Корпоративный сегмент

Компании удалось достичь значительного роста годовой выручки до 288 млрд рублей (+62% г/г), хотя и отмечается незначительное снижение на 1% по сравнению со вторым кварталом. Динамика обусловлена увеличением доходности кредитного портфеля, ростом комиссионных доходов от предоставления банковских гарантий, организацией выпуска облигаций и развитием электронной коммерции.

Общий объем выданных кредитов вырос до 1,6 трлн рублей, увеличившись на 11% за последний квартал (+23% г/г), причем основную роль в росте сыграл сегмент крупных корпоративных клиентов.

Объем предоставленных гарантий также увеличился до 1 трлн рублей, что связано с усилением взаимодействия подразделений внутри группы компаний.

Показатель стоимости риска составил 1,3%, зафиксировав небольшой рост по сравнению с первым кварталом ввиду влияния изменения резервов по валютным кредитам, однако общий уровень качества активов остается стабильным и количество новых дефолтов продолжает оставаться низким.

Казначейство

Портфель ценных бумаг вырос до 571 млрд рублей, увеличившись на 1% за квартал и на 2% год к году, с переориентацией на короткие и высокодоходные бумаги. Доходность портфеля достигла 16,4% благодаря грамотному подбору инструментов и умеренному уровню дюрации, составляющему примерно один год.

Небанковский бизнес

Страховые премии достигли рекорда в 33 млрд рублей (+12% г/г) благодаря сотрудничеству с банком и росту сегмента страхования жизни. Лизинговый портфель стабилен на уровне 77 млрд рублей (-4% г/г) даже в условиях сложного рынка. Факторинг показал рост до 118 млрд рублей (+13% г/г) за счет расширения сотрудничества с госсектором и корпоративным сегментом. Электронные торговые площадки увеличили объемы контрактов на 13% г/г, платежные сервисы показали значительный рост транзакций на 51% г/г благодаря расширению экосистемы.

