Алена Аверочкина из Совкомбанка вошла в топ-10 руководителей МСП

Управляющий директор по малому бизнесу ПАО «Совкомбанк» Алена Аверочкина первый раз приняла участие в рейтинге топ-менеджеров подразделений МСП. Данный рейтинг составляется ежегодно деловым журналом «Банковское обозрение». Аверочкина заняла в нем седьмую позицию.

Эта награда показывает, что мы на верном пути и наши усилия по построению клиентоцентричного банка для предпринимателей получают признание. Это, безусловно, заслуга всей нашей команды, которая с огромной энергией работает над созданием простых и выгодных решений для малого бизнеса, — прокомментировала это событие сама Алена Аверочкина.

Всего в финальный рейтинг журнала вошли 12 руководителей направления клиентской работы с малым и средним предпринимательством. Эксперты оценивали стаж и опыт работы на финансовом рынке и в сегменте МСП, а также позитивные результаты работы на текущей должности, в том числе медийную активность и такие ключевые показатели эффективности, как прирост числа клиентов и объемов кредитования.

У нас большие планы на следующий год: уже совсем скоро мы представим обновленный интернет-банк для бизнеса и проведем серию продуктовых запусков, включая отраслевые решения. Мы намерены не только укрепить свои позиции в рейтингах, но и, прежде всего, максимально закрыть актуальные запросы наших клиентов — новых и действующих, — подчеркнула Аверочкина.

Значения показателей взвешивались и суммировались экспертами, а затем на основе полученного балла выстраивался итоговый результат.

Ранее стало известно, что компания «Совкомбанк Лизинг», которая является частью финансовой группы Совкомбанка, опубликовала ключевые операционные и финансовые результаты в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за период с января по сентябрь 2025 года.