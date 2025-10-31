Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 14:26

«Совкомбанк Лизинг» демонстрирует рост бизнеса и инвестиционную активность

Фото: ПАО Совкомбанк

Компания «Совкомбанк Лизинг», которая является частью финансовой группы Совкомбанка, опубликовала ключевые операционные и финансовые результаты в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за период с января по сентябрь 2025 года.

По итогам девяти месяцев этого года организация сохранила динамику роста основных показателей, при этом значительно укрепив свои позиции на рынке лизинговых услуг. Активы компании увеличились и на 30 сентября 2025 года составили 116,96 млрд рублей, демонстрируя стабильный рост по сравнению с концом 2024 года (112,51 млрд рублей).

Представленные результаты отражают уверенное развитие компании и высокий спрос на лизинговые продукты со стороны российских предприятий. Мы продолжаем реализовывать стратегию по наращиванию объемов качественных активов и диверсификации портфеля, сохраняя при этом финансовую устойчивость, — прокомментировал отчетность компании за 2025 год генеральный директор «Совкомбанк Лизинг» Алексей Казак.

Ключевые финансовые показатели компании за отчетный период следующие:

· Выручка. Выручка «Совкомбанк Лизинг» за девять месяцев 2025 года достигла 15,93 млрд рублей, что на 35,8% выше показателя за аналогичный период 2024 года, который составлял 11,73 млрд рублей. Основной вклад в рост традиционно внесла лизинговая деятельность, выручка от которой составила 14,32 млрд рублей.

· Чистая прибыль. Этот показатель компании за отчетный период составил 542,2 млн рублей.

· Капитал. Собственный капитал «Совкомбанк Лизинг» увеличился до 11,31 млрд рублей (на 31 декабря 2024 года он составлял 10,77 млрд рублей). Рост капитала связан с полученной прибылью и увеличением добавочного капитала.

Ранее российский коммерческий банк ПАО «Совкомбанк» и ПАО «РусГидро» заключили совместное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии. Общий объем финансирования составляет 20 млрд рублей, а действует соглашение в период до 2035 года.

банки
экономика
бизнес
инвестиции
