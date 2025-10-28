Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 10:08

Совкомбанк и «РусГидро» открыли возобновляемую кредитную линию

Фото: Пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

Российский коммерческий банк ПАО «Совкомбанк» и одна из крупнейших компаний российской электроэнергетики и лидер в производстве энергии на базе возобновляемых источников ПАО «РусГидро» заключили совместное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии. Общий объем финансирования составляет 20 млрд рублей, а действует соглашение в период до 2035 года.

Мы давно и плодотворно сотрудничаем с «РусГидро». Начиная с 2025 года мы существенно нарастили объемы бизнеса и расширили формат взаимодействия. Помимо заключенного соглашения с головной компанией, в этом году Банк также выиграл конкурсы и заключил кредитные соглашения с тремя крупнейшими дочерними предприятиями Группы. Это подтверждает высокий уровень доверия к Банку и нашу экспертизу в работе с ключевыми игроками энергетического сектора, — прокомментировал заключение данного соглашения заместитель председателя правления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.

Полученные средства будут направлены на финансирование осуществляемой на сегодняшний день инвестиционной деятельности компании.

Возобновляемая кредитная линия представляет собой такой вид кредитования, при котором заёмщик имеет возможность использовать предоставленные средства многократно, но в пределах установленного договором лимита. После возврата задолженности этот лимит восстанавливается, и заёмщик имеет право вновь использовать доступные средства.

