09 декабря 2025 в 14:54

Совкомбанк и «Халва» запускают акцию «Новогодний бум»

Фото: Пресс-служба ПАО Совкомбанк
Erid: 2W5zFGdcjmA

Новый год — время творить чудеса и делать выгодные покупки! Совкомбанк приглашает вас присоединиться к акции «Новогодний бум» и получить кэшбэк до 5000 рублей, рассрочку до 36 месяцев, скидки от партнеров, а также шанс выиграть в Суперфинале MacBook Air 13, iPhone 17, Sony PlayStation 5 и многое другое!

Чтобы принять участие, активируйте акцию в приложении «Халвы» или на странице до 11 января и совершайте покупки у партнеров акции, например, в KARI и Kari KIDS, РИВ ГОШ, Связь.ON, SOKOLOV, 169.ру и Lamoda. Акция доступна в более чем 260 000 магазинов-партнеров по всей России.

Регистрируйте чеки за покупки по карте «Халва» на сумму от 5000 рублей, чтобы участвовать в новогодней игре и зарабатывать билеты на Суперфинал, в котором будут разыграны MacBook Air 13, iPhone 17, Samsung Galaxy Z Flip7, Sony PlayStation 5, фен от Dyson, подарочные сертификаты на ювелирные изделия, модные покупки, бьюти-продукты и еще множество других подарков от партнеров акции. Распределяйте билеты на один приз или несколько — решайте сами!

Все подробности и условия доступны после входа в игру на ее странице.

Не упустите шанс сделать новогодние праздники еще ярче и выгоднее вместе с «Халвой»!

Итоги акции будут подведены 17 февраля 2026 года, а вручение призов пройдет со 2 по 31 марта 2026 года.

Все участники акции при первом подключении получают 30 дней бесплатной подписки «Халва.Десятка» с рассрочкой 10 месяцев на все покупки у партнеров. После пробного периода подписка автоматически продлевается за 399 рублей в месяц (299 рублей для держателей «Социальной Халвы»). Отключить подписку можно в любое время в мобильном приложении или по телефону 8-800-100-777-2.

Подробные условия доступны на странице акции.

РЕКЛАМА: ПАО «Совкомбанк», ИНН: 4401116480, Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014 г.

