Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 16:04

Воробьев высказался об умных технологиях в школах

Губернатор Воробьев призвал учителей сделать ИИ своим помощником

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Цифровые технологии активно внедряют в подмосковных школах, поэтому современным учителям важно уметь правильно и эффективно их использовать, считает губернатор региона Андрей Воробьев По его словам, переданным телеканалом 360.ru, для педагогов важно сделать ИИ помощником.

Мы много говорим про искусственный интеллект, в том числе в образовании. Я очень надеюсь, что каждый из нас совершенствует свои навыки в ИИ. Важно знать все его угрозы, преимущества, сделать искусственный интеллект своим помощником, потому что чем дальше, тем больше его будет в нашей жизни, — заявил губернатор.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что в российских вузах развиваются уникальные передовые направления обучения. По его словам, речь идет о разработках в сфере искусственного интеллекта, которые ведутся совместно с китайскими коллегами.

До этого журналистка Маргарита Симоньян ранее заявила, что тенденции развития искусственного интеллекта вызывают большие опасения. По ее словам, когда-то этот инструмент может стать разрушительным для человечества.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказал, как проходит менингококк у взрослых
У Трампа появился неожиданный советчик по переговорам с Путиным
В России оценили идею увеличить декретные выплаты
В Польше умер звезда «Господь Бог хихикает»
«Нервничает?»: в Совфеде высмеяли критику Зеленским переговоров РФ и США
Путин назвал уровень инфляции, ожидаемый к концу года
Сырский перебросил резервы под Покровск для усиления обороны
Путин раскрыл статистику по безработице в России
Невролог рассказала, можно ли бороться с деменцией
Обещала люкс и Меладзе: турагент развела 150 человек и легла в психушку
Зеленский сделал громкое заявление о встрече Трампа и Путина на Аляске
Люди снимают нал из-за отключений интернета: сколько нужно иметь при себе
Капитан сборной России по альпинизму умер после покорения пика Победы
На Украине выявлена криминальная сеть торговли детьми с участием USAID
В ГД рассказали, за что русофобы ненавидят Симоньян
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Трамп отправил бомбардировщики к границе с Россией перед встречей с Путиным
Онищенко раскрыл, кому положена прививка от менингита
Зеленский подарил надежду тысячам молодых мужчин на Украине
Невролог перечислил симптомы менингококка
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.