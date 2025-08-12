Воробьев высказался об умных технологиях в школах

Цифровые технологии активно внедряют в подмосковных школах, поэтому современным учителям важно уметь правильно и эффективно их использовать, считает губернатор региона Андрей Воробьев По его словам, переданным телеканалом 360.ru, для педагогов важно сделать ИИ помощником.

Мы много говорим про искусственный интеллект, в том числе в образовании. Я очень надеюсь, что каждый из нас совершенствует свои навыки в ИИ. Важно знать все его угрозы, преимущества, сделать искусственный интеллект своим помощником, потому что чем дальше, тем больше его будет в нашей жизни, — заявил губернатор.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что в российских вузах развиваются уникальные передовые направления обучения. По его словам, речь идет о разработках в сфере искусственного интеллекта, которые ведутся совместно с китайскими коллегами.

До этого журналистка Маргарита Симоньян ранее заявила, что тенденции развития искусственного интеллекта вызывают большие опасения. По ее словам, когда-то этот инструмент может стать разрушительным для человечества.