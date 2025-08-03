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03 августа 2025 в 01:18

Симоньян назвала главную угрозу развития ИИ

Симоньян: тенденции развития искусственного интеллекта вызывают опасения

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тенденции развития искусственного интеллекта вызывают большие опасения, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Настоящее историческое» на Радио России. По ее словам, когда-то этот инструмент может стать разрушительным для человечества.

Сейчас, если это есть везде, этим не пользоваться нельзя. Ты безнадежно отстанешь. Но если задуматься о том, к чему это приведет, исходя из тенденций, уже сейчас прослеживающихся, то это вызывает большие опасения, и не только у меня, — сказала она.

Ранее компания xAI, принадлежащая Илону Маску, представила новую версию искусственного интеллекта Grok 4, обладающую уникальными возможностями. Как сообщил миллиардер, эта нейросеть получила способность самостоятельно тестировать компьютерные игры, выявлять в них ошибки и доводить разработку до завершенного состояния.

Тем временем компания «Т-Технологии», которая входит в структуру Т-Банка, анонсировала выпуск первой российской масштабной языковой модели T-Pro 2.0. Новая система обладает гибридным механизмом логических рассуждений и позиционируется как аналог китайской модели DeepSeek.

Маргарита Симоньян
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