08 августа 2025 в 11:55

В Госдуме рассказали о перспективах российского высшего образования

Депутат Толмачев: в РФ развиваются уникальные направления высшего образования

Студенты и преподаватель в лекционной аудитории главного здания МГУ Студенты и преподаватель в лекционной аудитории главного здания МГУ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В российских вузах развиваются уникальные передовые направления обучения, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, речь идет о разработках в сфере искусственного интеллекта, которые ведутся совместно с китайскими коллегами.

Качество образования и международных связей остается высоким. Часть направлений, которые традиционно концентрировались в европейских научных школах, к сожалению, утрачены — это гуманитарные специальности. Однако, к счастью, мы сами располагаем крепкой гуманитарной школой, к тому же лишенной некоторого субъективизма Запада. Важно, что развиваются уникальные, передовые направления — изучение и разработки в сфере искусственного интеллекта, которые мы ведем совместно с Китаем, — сказал Толмачев.

Он отметил, что второй год подряд российская высшая школа показывает положительную динамику: растет число иностранных студентов, количество научных публикаций в российских и зарубежных журналах, а также частота участия в международных конференциях. По словам депутата, во многом это происходит по линиям сотрудничества со странами БРИКС и СНГ.

Наши студенты тоже отправляются за границу на учебу, однако длительные обмены стали редкостью в отличие от допандемийных времен. В основном мы играем роль принимающей стороны, и в этом особый плюс. Это наша мягкая сила: иностранцы приезжают не только получать традиционно качественное образование, но и соприкасаются с нашей жизнью, открывают Россию и ее культуру. Это сильный инструмент, в том числе для противодействия попыткам некоторых стран создать негативный и совершенно оторванный от реальности образ нашей страны, — добавил Толмачев.

Он уточнил, что в российских вузах учатся порядка 400 тысяч иностранных студентов, часть из которых может остаться работать в стране. По словам депутата, уровень российского образования остается высоким, в том числе благодаря национальным проектам «Наука и университеты», а также «Молодежь и дети». При этом, уточнил Толмачев, в Китае учатся порядка 10 тысяч российских студентов, активно развиваются программы двойных дипломов.

Ранее ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин заявил, что платное образование не может быть дешевле, чем норматив, установленный законом. По его словам, цену на обучение вуз не поднимал четыре года подряд. Гордин вспомнил, как во времена пандемии COVID-19 плату сознательно не делали больше.

