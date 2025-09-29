«Добрый забег Совкомбанк» собрал 19,5 млн рублей для слабослышащих детей

В Международный день глухих 28 сентября в парке Победы на Поклонной горе в Москве прошел уже второй «Добрый забег Совкомбанк». Титульным партнером мероприятия выступило ПАО «Совкомбанк». Совместными усилиями участников и партнеров состоявшегося забега удалось собрать внушительную сумму — 19,5 млн рублей, которые будут направлены на поддержку подопечных НКО «Я тебя слышу».



Фото: ПАО «Совкомбанк»

В 2025 году на различные дистанции (от 450 м для малышей до пяти лет до 10 км для опытных бегунов старше 16 лет) зарегистрировались 2900 человек — это на 900 участников больше, чем в прошлом году. Сотрудники Совкомбанка традиционно массово вышли на старт для участия. В корпоративной эстафете выступили две команды организации: одна завоевала серебро, вторая заняла четвертое место.

Впервые за время проведения забега все официальные объявления, стартовые команды и церемонии сопровождались переводом на русский жестовый язык, что сделало мероприятие максимально доступным для участников и зрителей с нарушением слуха.

Для нас социальные инвестиции — это часть стратегии. Мы системно вкладываемся в проекты, которые объединяют людей и сохраняют традиции. «Добрый забег» — яркий пример того, как спорт становится языком добрых дел, — подчеркнула на церемонии открытия HR-директор Совкомбанка Надия Имаметдинова, отметив важность корпоративных ценностей.

Фото: ПАО «Совкомбанк»

На благотворительной платформе «Совкомбанк про добро», где также есть возможность сделать пожертвование фонду «Я тебя слышу», банк усиливает помощь. Каждое пожертвование, сделанное через платформу, банковская организация утраивает за счет собственных средств.