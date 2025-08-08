Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 20:36

Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя

Таксист в Турции запер в машине актрису Лянку Грыу и потребовал денег

Актриса Лянка Грыу на премьере нового сезона сериала «Тест на беременность» в кинотеатре «Художественный» в Москве Актриса Лянка Грыу на премьере нового сезона сериала «Тест на беременность» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Лянка Грыу рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что стала жертвой агрессивного таксиста, который запер ее в машине и потребовал деньги. Она летела в США с пересадкой в Турции. Она с ребенком взяла такси до отеля, заплатив $15 (более 1,1 тысячи рублей). Однако в конце пути водитель заблокировал двери, заявив, что этой суммы недостаточно.

Таксист вдруг запер машину и начал на меня давить, что надо заплатить $25 (более 1,9 тысячи рублей. — NEWS.ru). Рядом ребенок, час ночи, я в глуши. Он говорит: «Тут никого нет, мы далеко, я не смогу взять другого клиента обратно, поеду пустой, надо заплатить за это, — поделилась знаменитость.

Грыу постаралась сохранять спокойствие, улыбнулась, напомнила о прямых обязанностях таксиста, добавила $5 (398 рублей) и потребовала открыть дверь. Позже она призналась, что было неприятно и даже страшно, но, по ее словам, главное в таких ситуациях — не терять самообладания.

Ранее в Самарканде таксиста заподозрили в изнасиловании россиянки на пляже. Медики зафиксировали у пострадавшей синяки и травмы, а обследование подтвердило факт насилия. Женщина заявила, что преступление произошло во время поездки на пляж.

