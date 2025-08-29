Звезда сериала «Чикатило» вышел в свет с женой

День знаний — 2025
29 августа 2025 в 14:18

Актер Дмитрий Власкин, известный по роли психолога Виталия Витвицкого в сериалах «Чикатило» и «Тень Чикатило», вместе с женой артисткой Анной Бегуновой посетил презентацию нового сезона платформы Okko. Актриса поделилась фотографиями с мероприятия в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Для выхода в свет Бегунова выбрала сочетание джинсов, яркого корсета и белого жакета. Между тем Власкин предпочел более расслабленный стиль в одежде — рубашку и футболку.

Супруги состоят в браке с 2018 года. Хотя изначально они не афишировали свои отношения, позже актеры официально подтвердили свой брак, опубликовав свадебные фотографии в социальных сетях. У пары есть общая дочь Лукерья, которая родилась 19 августа 2019 года.

Ранее актер Павел Табаков появился на публике впервые за долгое время. Артист вышел в свет в необычном образе, посетив День мороженого в ГУМе. Табаков предстал перед посетителями универмага и журналистами за прилавком с мороженым, где помогал продавщице раздавать сладкое лакомство детям.

