Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Доподлинно неизвестно, пекла ли поэтесса шарлотку с яблоками, но она точно любила её в детстве. Знаменитый «Цветаевский» пирог, который подавала ей кухарка, стал символом детства Марины. Попробуем приготовить на домашней кухне полюбившуюся многим шарлотку с яблоками.
Ингредиенты
- Мука — 250 г
- Сливочное масло — 120 г
- Сахар — 250 г
- Разрыхлитель — 5 г
- Яйца — 3 шт.
- Щепотка соли
- Жирная сметана — 350 г
- Кукурузный крахмал — 30 г
- Кислые яблоки — 4 шт.
Способ приготовления
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Муку, разрыхлитель, соль и теплое сливочное масло перетираем до состояния крошки.
3. Одно яйцо со 100 г сахара следует взбить до легкой пены. Важно, что яйцо должно быть комнатной температуры. Получившуюся смесь добавляем к муке с маслом.
4. Готовое тесто раскатываем и укладываем в форму.
5. Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем небольшими дольками. Для этого предварительно разрезаем фрукт на четыре части. Полученные дольки выкладываем на тесто.
6. Сметану со 150 г сахара, кукурузным крахмалом и двумя яйцами перемешиваем. Заливаем кремом последний слой выпечки.
7. Шарлотку с яблоками выпекать в духовке час. Как обычно, готовность можно проверить зубочисткой.
Приятного аппетита!
Еще больше рецептов пирогов с сезонными яблоками можно найти в нашей статье.
