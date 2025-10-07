Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Доподлинно неизвестно, пекла ли поэтесса шарлотку с яблоками, но она точно любила её в детстве. Знаменитый «Цветаевский» пирог, который подавала ей кухарка, стал символом детства Марины. Попробуем приготовить на домашней кухне полюбившуюся многим шарлотку с яблоками.

Ингредиенты

Мука — 250 г

Сливочное масло — 120 г

Сахар — 250 г

Разрыхлитель — 5 г

Яйца — 3 шт.

Щепотка соли

Жирная сметана — 350 г

Кукурузный крахмал — 30 г

Кислые яблоки — 4 шт.

Способ приготовления

1. Разогреть духовку до 180 градусов.

2. Муку, разрыхлитель, соль и теплое сливочное масло перетираем до состояния крошки.

3. Одно яйцо со 100 г сахара следует взбить до легкой пены. Важно, что яйцо должно быть комнатной температуры. Получившуюся смесь добавляем к муке с маслом.

4. Готовое тесто раскатываем и укладываем в форму.

5. Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем небольшими дольками. Для этого предварительно разрезаем фрукт на четыре части. Полученные дольки выкладываем на тесто.

6. Сметану со 150 г сахара, кукурузным крахмалом и двумя яйцами перемешиваем. Заливаем кремом последний слой выпечки.

7. Шарлотку с яблоками выпекать в духовке час. Как обычно, готовность можно проверить зубочисткой.

Приятного аппетита!

Еще больше рецептов пирогов с сезонными яблоками можно найти в нашей статье.

